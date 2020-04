Bei Streit im Verkehr: Mann zückt Klappmesser

Jetzt teilen:

Limburg (red). Am Freitagnachmittag wurde die Polizei in den Limburger Schleusenweg gerufen, nachdem es dort zwei Männer in einen Streit geraten waren.

Eine gegenseitige Verkehrsbehinderung war der Auslöser einer Diskussion zwischen zwei 22 und 23 Jahre alten Männern. Nach Angaben der Beteiligten standen sich beide in der Folge Kopf an Kopf gegenüber und drückten sich gegenseitig weg. In diesem Moment soll der 23-Jährige ein kleines Klappmesser gezückt, den 22-Jährigen sowie dessen Begleiter damit bedrohte haben und ihnen mit dem Messer hinterhergelaufen sein. Die kurz darauf eingetroffene Streife konnte die Streitigkeiten, in deren Verlauf niemand verletzt wurde, schlichten. Gegen den 23-Jährigen wurde eine Strafanzeige gefertigt.