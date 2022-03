Ben Affleck im Südstadt-Kino Limburg

Schauspieler Ben Affleck nimmt mit seinem Regiedebüt "Gone Baby Gone" an einem Filmfestival in Deauville teil. Der Streifen ist jetzt im Südstadt-Kino Limburg zu sehen. Foto: Luc Skeudener/dpa

LIMBURG - Das Limburger Südstadt-Kino lädt zum nächsten Filmabend ein. Am Mittwoch, 9. März, wird um 19 Uhr in der Domäne Blumenrod das Regiedebüt von Ben Affleck gezeigt, der Film "Gone Baby Gone" aus dem Jahr 2007.

Beim Südstadt-Kino kommen interessierte Bürger unterschiedlichen Alters und mit unterschiedlichen Hintergründen zusammen, um sich gemeinsam einen Film anzuschauen, anschließend über ihn und seine Themen zu diskutieren und mehr über die Hintergründe des Films zu erfahren. Der Eintritt zur Vorführung am 9. März ist frei, Einlass ist ab einem Alter von 16 Jahren jedoch nur mit 3G möglich. Maximal 30 Personen können sich die Vorführung anschauen. Anmeldungen sind möglich per Telefon 0 64 31-7 79 63 16 und per E-Mail an qm-limburg@qurban.de.

qurban.de.

Regisseur Ben Affleck inszeniert bei seinem Debüt einen Kriminalfilm, der mit dokumentarischer Genauigkeit seine Figuren und deren Umfeld zeigt sowie einen Kriminalfall mit unzähligen Verstrickungen auffächert. Am Ende werden die Zuschauer mit einer moralischen Fragestellung konfrontiert, auf die es schwerfällt, eine Antwort zu finden.