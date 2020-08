Benedikt Kalteier unter den Top-30-Managern

Der aus Niederhadamar stammende Benedikt Kalteier wurde unter den deutschlandweit tätigen Nachwuchsführungskräften in den Kreis der 30 Vordenker in der Corona-Krise ausgewählt. Foto: Benedikt Kalteier

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Hadamar/MünchenBenedikt Kalteier aus Niederhadamar zählt bundesweit zu den 30 besten Nachwuchsführungskräften in Unternehmen, Politik und Start-ups. Der 36-Jährige Wirtschaftsexperte im Vorstand der Generali Versicherungen Deutschlands, der heute in München zu Hause ist, wurde von einer Jury ausgewählt, die sich aus führenden Kräften der deutschen Wirtschaft zusammensetzt.

Bei dem Auswahlverfahren handelt es sich um eine gemeinschaftliche Initiative des Handelsblatts und der BCG Boston Consulting Group. Sie suchen nach eigenen Angaben alljährlich die "Macher der nächsten Generation". Die Talente treffen sich dann regelmäßig, um sich zu Zukunftsthemen austauschen.

2020 wurden die Personen gekürt, die erfolgreich durch die Corona-Krise führen und darüber hinaus neue Chancen ergreifen - gemäß dem Leitgedanken: "Vordenker für die neue Realität". "Als Head of Strategy and Lifetime Partner Transformation für den Generali Deutschland Konzern hat Benedikt Kalteier in der Covid-19-Krise für die Versicherung und ihre Kunden wesentliche Maßnahmen umgesetzt, um als Gewinner aus der Krise hervorzugehen", würdigt die Jury den Manager aus dem Kreis Limburg-Weilburg.

So habe die Generali die entstandenen Möglichkeiten dieser Krise optimal nutzen können. Dazu zähle zum Beispiel die unbürokratische Stundung von Versicherungsbeiträgen sowohl für Großkunden als auch für Privatpersonen, die wegen Arbeitslosigkeit oder Verdienstausfall nicht mehr zur Zahlung ihrer Beiträge in der Lage seien.

2004 Abitur

in Hadamar

Benedikt Kalteier ist seit drei Jahren für die Versicherung mit 13,5 Millionen Kunden tätig und hat in dieser Zeit die tiefgreifende Transformation der Gruppe hauptverantwortlich vorangetrieben. Frühere berufliche Stationen führten Kalteier nach seinem Studium an der privaten EBS-Business School in Oestrich-Winkel, wo er sich unter anderem als Studentensprecher engagierte, und dem MBA an der Insead-Business School zur Unternehmensberatung Boston Consulting Group, bevor er nach fünf Jahren dann 2017 zu Generali mit ihren 4500 Beschäftigten wechselte.

Bis zum Abitur an der Fürst-Johann-Ludwig-Schule 2004 in Hadamar war Kalteier Schulsprecher und jagte beim SC "Rotweiß" Niederhadamar vom Minikicker bis zur Ersten Mannschaft dem runden Leder nach. Er war zudem Vorsitzender der Jungen Union in Hadamar und stellvertretender Kreisvorsitzender.