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Freitag, 05.06.2020 - 10:00
2 min

Berufe mit Durchblick in Hadamar

Die Bewerbungsfrist für Ausbildungsplätze an der Glasfachschule Hadamar ist verlängert worden.

Von Kerstin Kaminsky
Ein Blick in der Ausbildungswerkstatt der Glasapparatebauer an der Staatlichen Glasfachschule Hadamar. Foto: Kerstin Kaminsky

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