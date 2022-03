Besitzer verfolgt Fahrrad-Dieb in Limburg

Die Polizei bittet Zeugen, sich nach dem Fahrrad-Diebstahl in Limburg zu melden. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Verfolgungsjagd zu Fuß: In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein bislang noch unbekannter Täter ein Mountainbike in Limburg gestohlen und ist damit geflohen. Der Besitzer rannte ihm vergeblich durch die Innenstadt hinterher.

Ein 17-Jähriger hatte sein grünes Mountainbike der Marke "Bulls" am Bahnhofsplatz abgestellt und angekettet. Anschließend begab er sich in die Innenstadt. Ein Unbekannter brach offensichtlich das Schloss auf und entwendete das Fahrrad. Auf der Flucht vom Tatort wurde der mutmaßliche Täter von dem Eigentümer des Mountainbikes nach Angaben der Polizei erkannt. Der 17-Jährige verfolgte den vermeintlichen Täter bis in die Limburger Altstadt, wo er ihn schließlich aus den Augen verlor.

Beschrieben wurde der Mann auf dem Rad als etwa 1,80 Meter groß, dunkelhäutig und von normaler Statur. Er war bekleidet mit einer blauen Jeans, einer schwarzen Jacke mit Kapuze und hatte einen schwarzen Rucksack der Marke "Adidas" bei sich.

Hinweise dazu nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 0 64 31-9 14 00 entgegen.