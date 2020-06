Besser Parken in Limburg

"Nicht lang kreisen, gleich ins Parkhaus." Mit der Kampagne "Frischer Wind für Limburg" weist die Stadt auf das erhöhte Verkehrsaufkommen durch die Parkplatzsuche hin. Jetzt soll die Parksituation ingesamt verbessert werden. Foto: Stadt Limburg

Limburg (red). Vormittags um 11 Uhr herrscht der größte Andrang auf Parkplätze in Limburg. Dennoch stehen auch dann immer noch 30 Prozent der Plätze in den Parkbauten zur Verfügung. Das haben Untersuchungen im Rahmen der Erstellung des "Masterplans Mobilität" ergeben. Dort wird auch der Grund genannt: ein schlechtes Parkraummanagement.

Das will die Stadt mit einem neuen Parkleitsystem ändern. Im Vordergrund steht neben einer bestmöglichen Auslastung der Parkbauten auch die zielgerichtete Lenkung der Autofahrer zu den Parkflächen. "Es geht um steuernde Eingriffe in den Gesamtkomplex des städtischen Verkehrs", sagt die Leiterin des Amtes für Verkehrs- und Landschaftsplanung, Eva Struhalla.

Dadurch soll sich der Verkehr, der durch die Parkplatzsuche entsteht verringern, der Verkehrsfluss verbessert werden, der Fuß- und Radverkehr gestärkt und die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt gesteigert werden. Positiver Nebeneffekt: Das alles würde weniger Stickstoffdioxid und bessere Luft bedeuten. Für die Umsetzung des Projekts hat die Stadt Limburg nun einen Förderbescheid in Höhe von 335 603 Euro bekommen. "Das ist ein weiterer Schritt, um eine Luftverbesserung in Limburg zu erreichen", sagt Bürgermeister Dr. Marius Hahn (SPD).

Insgesamt sind Kosten von 734 000 Euro veranschlagt. Ein Großteil entfällt auf die Zählanalage an. Dabei erfasst ein Sensor die einfahrenden Autos, ein Computer rechnet aus, wie viele freie Parkplätze es gibt und zeigt dies auf einer LED-Tafel und in einer App an. Zum einen müssen alte Anlagen modernisiert werden, zum anderen werden an etwa zehn Standorten neue Anlagen in Betrieb genommen - beispielsweise der Parkplatz auf dem Marktplatz oder im Tal Josaphat, aber auch private Stellplatzanlagen. Allein die Tiefbauarbeiten für die etwa zehn neuen Anlagen sind mit rund 180 000 Euro veranschlagt. Die Anlagen selbst, mit LED und Sensorik, werden auf rund 145 000 Euro geschätzt. Die Umrüstung vorhandener Anlagen macht voraussichtlich 110 000 Euro aus. Die Kosten für Planung und Konzepterstellung werden auf rund 100 000 Euro geschätzt. Dazu kommen die Kosten für einen neuen Server und für die Wartung der Anlagen.

Aktuell ist das Limburger Parkleitsystem nicht einheitlich und besteht aus analogen und einigen digitalen Tafeln. Es kommt häufig zu Ausfällen oder fehlerhaften Anzeigen. Die Führung ist außerdem teilweise unübersichtlich.

Ziel des neuen Parkleitsystems, teilte die Stadt mit, sei es, dass Autofahrer, direkt sehen, wo es freie Parkplätze gibt. "Nicht lang kreisen, gleich ins Parkhaus ist hier die Devise", sagt Eva Struhalla und greift einen Hinweis aus der Kampagne "Frischer Wind für Limburg" auf. Mit gelben Flyern und Bannern an Parkhäusern wurde Ende des vergangenen Jahres an Parkhäusern darauf aufmerksam gemacht.

Der erste Schritt zum neuen Parkleitsystem ist die Erstellung eines Konzeptes, das in Kürze ausgeschrieben wird. Dabei werden Parkplätze erfasst und bewertet. Es wird geprüft, ob die Parkplätze zweckmäßig sind. Ein Parkplatz im Zentrum der Innenstadt könnte beispielsweise zum Kurzparken ausgewiesen werden, damit er nicht von Berufspendlern belegt werde, erklärt Eva Struhalla. Anwohnerparken könnte für bestimmte Bereiche eine Option sein oder auch der Wegfall von Parkplätzen. Auch die Parkgebühren werden auf den Prüfstand gestellt. "Das Konzept wird das Parken in der Limburger Innenstadt komplett analysieren und neue Lösungen entwerfen", kündigt Eva Struhalla an.

Im nächsten Schritt geht es um die Zählanlagen. Alte Anlagen werden modernisiert, neue an weiteren Standorten installiert. Danach werden die digitalen Anzeigetafeln aufgestellt. Auch hier werden alte Anzeigen ausgetauscht und neue in Betrieb genommen.

Gleichzeitig sollen die Belegzahlen der Parkplätze auf einem Mobilitätsportal zur Verfügung stehen und via App oder Navigationsgerät abrufbar sein. Beispielsweise könne dort eingesehen werden, wie viele Parkplätze mit Elektroladesäule frei sind, wie viele Behindertenparkplätze frei sind und wo genau sie sich befinden.

Die Umsetzung des neuen Parkleitsystems soll in den kommenden Jahren erfolgen. Begonnen wird mit der Erneuerung der bestehenden Zählanlagen. Im Jahr 2021 werden dann die neuen Anlagen eingebaut.