Betrüger beklauen 93-jährige Limburgerin

Eine 93-Jährige ist in Limburg Opfer von Trickbetrügern geworden. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg (red). Eine Seniorin ist am Dienstagvormittag, 22. September, in Limburg von Trickdieben bestohlen worden. Gegen 11 Uhr klingelten zwei unbekannte Täter bei der 93-Jährigen in der Frankfurter Straße und gaben sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus.

Unter dem Vorwand, die Leitungen überprüfen zu wollen, gelang es einem der beiden Männer, die Geschädigte abzulenken, während der zweite Trickdieb Schmuck im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro aus der Wohnung der 93-Jährigen raubte. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Zeugen, denen im genannten Zeitraum zwei Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 0 64 31-9 14 00 zu wenden.