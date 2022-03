Betrüger hebt in Limburg mit falschem Ausweis 10 000 Euro ab

Ein Unbekannter hat am Donnerstag in Offheim mit einem gefälschten Ausweisdokument 10 000 Euro von einem fremden Konto abgehoben. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-OFFHEIM - 10 000 Euro hat ein Unbekannter erbeutet: Er hat nach Angaben der Polizei am Donnerstag, 13. Januar, mit einem gefälschten Ausweisdokument in einer Bank in Offheim diese Summe von einem fremden Konto abgehoben. Geschehen ist das um 10.35 Uhr.

Ein weiterer Betrugsversuch im Anschluss in Elz sei gescheitert, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Diese sucht nun nach dem Mann und setzt dabei auch auf die Mithilfe eventueller Zeugen.

Per Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei nach diesem Mann. (Foto: Polizei)

Der Täter floh demnach in einem silberfarbenen Auto mit tschechischem Kennzeichen vom Tatort.

Weiterer Versuch in Elz scheitert

Der gesuchte Mann wurde von einer Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet. Beschrieben wird er als 30 bis 40 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Die schwarzen Haare waren an den Seiten rasiert und auf dem Kopf zum Pferdeschwanz gebunden. Bekleidet war der Täter mit einer blauen Jeans, einem weißen Oberteil, einem schwarzen Ledermantel und schwarzen Schuhen. Zudem trug er eine Brille und eine schwarze Umhängetasche. Informationen nimmt die Polizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00 entgegen.