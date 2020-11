Betrügerin gibt sich als Staatsanwältin aus

Symbolfoto: dpa

BAD CAMBERG - Besonders dreist sind Trickbetrüger am Montag in Bad Camberg vorgegangen. Ein Senior erhielt dort gleich mehrere Anrufe von einer angeblichen Staatsanwältin.

Diese teilte dem Mann mit, dass seine Tochter an einem Unfall beteiligt gewesen sei, bei welchem eine dreifache Mutter verstorben sei. Im Anschluss sei die Tochter von der Unfallstelle geflüchtet und befände sich nun in Haft. Nur durch das Bezahlen einer Kaution von 170 000 Euro könne eine Haftstrafe abgewendete werden.

Mit dieser Geschichte setzte die Anruferin den Mann so unter Druck, dass er sich im Laufe des Montages insgesamt dreimal mit einem bisher unbekannten Mann traf und an diesen größere Mengen Bargeld sowie Schmuck übergab.

Die Treffen fanden gegen 13 Uhr und 16 Uhr in der Haydnstraße in Bad Camberg und gegen 14.30 Uhr in der Mühlstraße im Selterser Ortsteil Eisenbach statt. Der Unbekannte, welcher bei allen drei Treffen die Wertsachen an sich nahm, soll etwa 35 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank gewesen sein. Er habe dunkle mittellange Haare gehabt und einen schwarzen Mundschutz, eine blaue Steppjacke sowie eine dunkle Hose getragen.

Der Fall belegt erneut, dass es skrupellosen Trickbetrügern immer wieder gelingt, Beute zu machen, indem sie mit den Ängsten der Angerufenen spielen. Die Polizei rät deshalb: Seien Sie besonders sensibel und übergeben Sie niemals Bargeld an Unbekannte. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber in dem geschilderten Fall, insbesondere Personen, welche verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Nähe der Treffpunkte wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Limburger Kriminalpolizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00 zu melden.