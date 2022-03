Betrunkener BMW-Fahrer schläft in Limburger Drive-in ein

Ein 21-Jähriger fährt am Mittwochmorgen betrunken zu einem Schnellrestaurant. In der Drive-in-Spur schläft er dann am Steuer ein. Symbolfoto: dpa

LIMBURG - Vermutlich wollte sich der 21-Jährige nur etwas zu essen holen. Aber zum einen hatte er alkoholisiert am Steuer seines BMW gesessen, zum anderen lief für ihn auch sonst einiges schief. Am frühen Mittwochmorgen, 16. März, war der Mann gegen 5.45 Uhr zu dem Drive-in in der Brüsseler Straße in Limburg gefahren. Zu einer Bestellung kam es dann aber nicht mehr, der 21-Jährige war schon vorher in der Drive-in-Spur des Schnellrestaurants am Steuer seines Autos eingeschlafen.

Zeugen bemerkten das und alarmierten die Polizei. Die Zeugen, teilt die Polizei mit, weckten den BMW-Fahrer. Dieser habe dann weiterfahren wollen, sei aber stattdessen mit seinem Auto gegen den Bordstein gefahren. Anschließend sei er aus dem Auto gestiegen und in den Eingangsbereich eines Hotels gegangen. Dort konnte er von der Polizeistreife schließlich festgenommen werden. Einen Atemalkoholtest verweigerte der Mann nach Angaben der Polizei, die im BMW aber mehrere leere Getränkedosen fand.

Der 21-Jährige musste die Beamten daher mit auf die Dienststelle begleiten und sich von einem Arzt eine Blutprobe abnehmen lassen. Den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel stellte die Polizei sicher, anschließend durfte der Mann die Dienststelle wieder verlassen.