Bewaffneter Räuber überfällt Kiosk

LIMBURG-LINTER - Am Mittwochmittag hat ein bewaffneter Täter einen Kiosk mit Postgeschäft im Limburger Stadtteil Linter überfallen. Ein bisher unbekannter Täter betrat laut Polizei um 11.55 Uhr den Kiosk in der Mainzer Straße und begab sich direkt hinter den Verkaufstresen. Dort bedrohte er die Verkäuferin mit einer vorgehaltenen Schusswaffe. Nachdem er Bargeld ausgehändigt bekommen hatte, floh er in Richtung Limburg.

Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein und suchte auch mit Lautsprecherdurchsagen nach Zeugen. Bisher haben die Beamten den Täter allerdings noch nicht gefasst. Er wird wie folgt beschrieben: 30 bis 35 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, mitteleuropäisches Aussehen. Er war mit einer Jeans und einer dunkelblauen Jacke bekleidet. Zudem trug er eine Strickmütze, eine Sonnenbrille und einen schwarzen Rucksack sowie eine schwarze OP-Maske.

Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise. Wer kennt den Täter oder hat ihn gesehen? Wem ist etwas Ungewöhnliches im Bereich der Mainzer Straße aufgefallen?