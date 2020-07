Bewegung senkt das Krebsrisiko

Rast für einen Tag machen Reinhard und Doris Kappes in Limburg. (Foto: Klaus-Dieter Häring)

Jetzt teilen:

LIMBURG - Am Wochenende haben Reinhard und Doris Kappes als Teilnehmer der deutschlandweiten „Schleifenroute“ Station in Limburg gemacht. „Die letzten Meter sind eine Herausforderung“, diese Feststellung von Reinhard Kappes lässt sich bei einem Treffen auf dem Domplatz nicht so richtig einschätzen. Denn die letzten Meter waren jene, die für eine Rast nach zurückgelegten 1500 Kilometern gefahren werden mussten.

Rast bedeutete für Doris und Reinhard Kappes, Station für einen Tag in Limburg zu machen. Gestartet war das Paar aus der Nähe von Pforzheim am 6. Juli in Konstanz am Bodensee. Beide beteiligen sich an einer Kommunikationskampagne unter dem Motto „Schleifenroute“. Bei dieser werden Kilometer gesammelt, aber kein Geld. Vielmehr soll auf dieser Tour Sport betrieben und an den Zwischenstationen auf die Krebsvorsorge aufmerksam gemacht werden.

Prominente unterstützen die Aktion

Über die Landkarte von Deutschland wurde eine imaginäre pinkfarbene Schleife gelegt, die den Routenverlauf vorgibt. Organisiert wird die Aktion vom Verein „Pink Ribbon“ (Pinkfarbene Schleife) Deutschland, der Kampagnen gegen Brustkrebs veranstaltet. Zu den Unterstützern gehören Prominente wie die Ex-Boxerin Regina Halmich, die Olympiasiegerin Kati Wilhelm und die Schauspielerin Natalie Wörner.

Doris und Reinhard Kappes sammeln Kilometer für eine Aktion, die sich im neunten Jahr befindet und bisher 5500 Menschen zum Mitmachen animiert hat. Beide wollen vor allem mit ihrer Teilnahme und den damit verbundenen Gesprächen auf die Krebsvorsorge aufmerksam machen. Für Doris Kappes ist dies ein besonderes Anliegen, hat sie bei sich selbst doch Knoten in der Brust festgestellt „und noch früh genug handeln können“.

Das Paar kann auf die Routenplaner der gemeinnützigen Organisation Awareness zurückgreifen, die aktuell über 350 Tourenplanungen im Angebot hat. Interessierte können eigene Streckenabschnitte auf den Übersichts- und Detailkarten selbst auswählen. Für das Ehepaar Kappes bedeutete dies, auch Station in Limburg zu machen. Von dort aus ging es in Richtung Wetzlar mit Start am Sonntag, wieder vom Domplatz aus, weiter. „Hier haben sich einige Mitfahrer angemeldet“, zeigten sich die beiden über die Resonanz der Radfahrer aus dem Landkreis Limburg-Weilburg zufrieden.

Nur der Gegenwind bereitet einige Probleme

Sie berichteten zudem von den vielen positiven Eindrücken, die ihnen auf ihrer eigenen Schleifenroute, die über 4400 Kilometer geht, sammeln. So wie in Oberbiel „wo wir ein spontanes Harfenkonzert gespielt bekamen“. Ansonsten hatten beide noch kein Problem auf dieser Tour, „bis auf den heftigen Gegenwind“. Dieser sorgt dann auf der Rückfahrt für Rückenwind und damit für ein wenig Entlastung.

Nach ihrem Gastspiel auf dem Limburger Domplatz machten sich die beiden auf den Weg, um sich auf dem Limburger Zeltplatz eine Bleibe für die Nacht zu suchen.