Der erste große Bildband über den Goldenen Grund ist erschienen. Die Collage zeigt einige der mitwirkenden Protagonisten an dem 252 Seiten starken Werk, das ab sofort für 25 Euro erhältlich ist. Collage: Bernd A. Weil

„EIN MUSS FÜR JEDES BÜCHERREGAL“ BILDBAND DOKUMENTIERT DEN GOLDENEN GRUND MIT 300 FOTOS AUF 252 GROSSFORMATIGEN SEITEN SELTERS (RED)/WER DEN GOLDENEN GRUND, DER SEINEN NAMEN DEM BESONDERS FRUCHTBAREN GELBBRAUNEN BIS GRAUEN LÖSSBODEN VERDANKT, WIEDER ODER N - Selters (red). Wer den Goldenen Grund, der seinen Namen dem besonders fruchtbaren gelbbraunen bis grauen Lössboden verdankt, wieder oder neu entdecken möchte, der kann die nun anhand eines neuen Bildbandes mit 300 Farbfotos auf 252 großformatigen Seiten tun.

Bernd Hartmann, der Bürgermeister der Gemeinde Selters (Taunus) lobte alle Beteiligten bei der Vorstellung des Werks: "Alexandra Michel und Thorsten Wagner sind über ein Jahr durch unsere Heimat gereist und haben aus verschiedenen Blickwinkeln Bauwerke, Denkmäler und Einrichtungen mit der fotografischen Linse festgehalten. Entstanden ist eine 250-Seiten-Bildreise zwischen zwei außerordentlich schön gestalteten Buchdeckeln."

Für Jens-Peter Vogel, den Bürgermeister der Stadt Bad Camberg, ist das Buch "die ideale Ergänzung zum Start unseres Regionalmarketings Goldener Grund, um die gute Zusammenarbeit der Kommunen zu dokumentieren".

Geografisch erstreckt sich dieser Naturraum ungefähr von Limburg-Lindenholzhausen im Nordwesten bis nach Waldems-Bermbach im Südosten und von Hünfelden-Dauborn im Westen bis Selters-Eisenbach im Nordosten. Im Herzen des Goldenen Grundes liegen die Orte Bad Camberg, Brechen, Hünfelden und Selters, die in diesem Bildband ausführlich dokumentiert werden.

Als Bürgermeister der Gemeinde Brechen freute sich Frank Groos über das einmalige neue Buchprojekt, "in dem jede Gemeinde mit ihren Sehenswürdigkeiten wunderbar in Szene gesetzt wird und gleichzeitig wird der Goldene Grund insgesamt als Region fotografisch dargestellt". Silvia Scheu-Menzer, Bürgermeisterin von Hünfelden, ist begeistert, "dass die sehenswerte Region des Goldenen Grundes mit ihren Schönheiten der einzelnen Kommunen vorgestellt wird".

Der Grafiker Henrik Müller aus Limburg war sofort begeistert, ein regionales Projekt unter Freunden zu realisieren. "Den wunderschönen Fotos von Alexandra und Thorsten einen Rahmen zu geben, war mir eine sehr große Freude und Inspiration. So habe ich sogar noch einiges über die schönen Ecken und Details der eigenen Region kennengelernt. Ich hoffe, dass die Leser spüren, wie viel Arbeit und Herzblut in diesem Bildband stecken und empfinden dabei dieselbe Freude beim Lesen, wie wir beim Erstellen des Designs dieses Buches." Zuständig für die Gestaltung des Einbands war "Haubi" aus Niederbrechen, der als Tätowierer und Illustrator arbeitet. Er meinte: "Als Alex und Thorsten mich gefragt haben, ob ich Lust hätte, das Design für den Bildband zu entwerfen, brauchte ich nicht lange zu überlegen."

Weiter sagt er: "Zum einen bin ich dankbar und stolz, meinen Teil zu diesen mehr als gelungenen Bildband unserer Heimat dem Goldenen Grund beitragen zu können, zum anderen sind solche Projekte immer eine willkommene Abwechslung neben meiner Tätigkeit als Tätowierer."

Stellvertretend für die Wirtschaft äußerte sich Markus "Max" Stillger, der Geschäftsführer der MB Fund Advisory GmbH aus Limburg: "Seit vielen Jahren begleiten Alexandra Michel und Torsten Wagner in sehr professioneller und angenehmer Zusammenarbeit unsere vielfältigen Aktionen. Umso mehr freut es mich als Brecher Bub, dass das im Jahr 2018 sehr gelungene Werk ,Unterwegs in Limburg' jetzt in dem Bildband ,Unterwegs im Goldenen Grund' eine Fortsetzung gefunden hat. Besser kann man unsere wunderbare Heimat nicht illustrieren. Das Buch ist ein Muss für jedes Bücherregal." Der Bürgermeister von Limburg, Marius Hahn, lobte "die tollen Fotos, die zeigen, in welch wunderschöner Region wir wohnen".

Michael Köberle, Landrat der Kreises Limburg-Weilburg, teilte zu dem Buchprojekt mit: "Ich freue mich sehr, dass dieser schöne Bildband zu einer unserer wunderbaren Ecken des Landkreises, dem Goldenen Grund, entstanden ist und wünsche den Lesern viel Spaß beim Betrachten."

Bernd Weil aus Eisenbach betonte in seinem Vorwort: "Eine Reise durch den Goldenen Grund, ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Auto oder anhand dieses wunderschönen Bildbandes, bringt für jeden Menschen kleinere und größere Schätze zutage. Beim Lesen und Betrachten werden die Leser vieles wiederfinden und manches neu entdecken, von dem sie freudig überrascht sein werden, sodass sie es selbst erkunden möchten."