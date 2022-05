Bisse, Tritte und Schläge unter Nachbarn in Limburg

Ein zunächst verbaler ausgetragenes Streitgespräch ist in einer körperlichen Auseinandersetzung gemündet, die die Polizei auf den Plan rief. Symbolfoto: Arne Dedert/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Am Mittwoch gegen 13.45 Uhr ist die Polizei in die Bischof-Blum-Straße in Limburg gerufen worden. Ersten Ermittlungen zufolge, so schreibt die Polizei in einer Mitteilung, waren dort mehrere Anwohner nach einem bereits länger andauernden Streit auf der Straße aneinandergeraten.

Ein zunächst verbaler ausgetragenes Streitgespräch sei schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung gemündet, in deren Verlauf ein Beteiligter gebissen und getreten und eine weitere Beteiligte ins Gesicht geschlagen und gekratzt worden sein soll. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 0 64 31-9 14 00 mit der Polizeistation in Limburg in Verbindung zu setzen.