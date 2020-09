Blühstreifen und Platz für Hamster und Rebhuhn

Peter Diederichs (v.l.), Rainer Schermuly, Jörg Sauer, Marco Hepp und Karl-Eckart Mascus setzen auf die Verbundung von Landwirtschaft und Umweltschutz. Foto: Landkreis

Limburg-Weilburg (red). Wie Landwirtschaft, Natur- und Artenschutz miteinander kooperieren können, zeigen Projekte im "Limburger Becken". Ob Blühwiesenstreifen oder die Schaffung von Lebensräumen für Feldhamster und Rebhuhn, Landkreis und Landwirte setzen sich gemeinsam für diese Themen ein. Davon konnte sich der Erste Kreisbeigeordnete Jörg Sauer zusammen mit dem Vorsitzenden des Kreisbauernverbandes, Marco Hepp, Eckard Mascus und Peter Diederichs vom Amt für den ländlichen Raum sowie Landwirt Rainer Schermuly überzeugen. Letzterer stellt Anbauflächen für die vorgenannten Projekte zur Verfügung,

"Landwirtschaft und Naturschutz schließen sich nicht aus, sondern brauchen einander", sagte Sauer. Eine Auffassung, der sich Marco Hepp anschloss. 2018 wurde auf Initiative des Hessisches Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz das Programm zur Förderung der Leitarten in der Feldflur Hessen gestartet. In zehn Projekten werden nun Hamster und Rebhuhn durch spezielle Maßnahmen gefördert. Davon profitieren auch andere Tiere, vor allem Bienen, Insekten und Feldvögel.

Das Feldflurgebiet "Limburger Becken" besteht aus vier Teilräumen, in denen unterschiedliche Maßnahmen angeboten werden. In Neesbach und Blumenrod werden ein- und zweijährige Blühflächen angeboten, in Linter, Niederbrechen, Villmar und Runkel werden zusätzlich zu den Blühstreifen Hamsterschutzmaßnahmen umgesetzt. Ab 2021 ist eine Auswilderung von einigen Exemplaren geplant.

Das "Limburger Becken" mit seinen rund 1550 Hektar geförderter Fläche wird landwirtschaftlich intensiv genutzt. Wurde in der Vergangenheit eher Getreide angebaut, sind in diesem Jahr Hülsenfrüchte, Mais oder Raps verstärkt zu sehen - und damit attraktive Pflanzen für Feldhamster und Rebhuhn, wie Eckhard Mascus, Leiter des Amtes für den ländlichen Raum, erläuterte.

"Bei einer Dichte der Maßnahmenflächen von einem Prozent der Gesamtackerfläche kann ein vorhandener Bestand an Rebhühnern gehalten werden, eine Stabilisierung oder gar Ausweitung der Population erfordert dagegen deutlich höhere Anteile an der landwirtschaftlichen Fläche", so Mascus. Besonders wirkungsvoll seien die Blühstreifen, die eine Breite von jeweils zwölf Metern aufweisen. Hier finde das Rebhuhn Deckung und Nahrung, profitiere aber auch von den Hamsterschutzmaßnahmen, denn dortbleiben Getreidestreifen nach der Ernte bis in Herbst stehen.

Die Populationen

stabilisieren

Zwischenfrüchte werden auf 108 Hektar sogenannter ökologischer Vorrangflächen angebaut und bieten Rebhühnern im Herbst und Winter ebenfalls Deckung und Nahrung,

Die Anlage von Ackerblühflächen hat im Landkreis Limburg-Weilburg eine lange Tradition. Bereits vor 15 Jahren hatte die Naturlandstiftung damit begonnen, im "Goldenen Grund" zusammen mit Landwirten Blühstreifen einzurichten.