Donnerstag, 28.05.2020 - 17:26
5 min. inkl. Video
Bluttat in Wetzlar: Geständnis zum Prozessauftakt
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
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NEUSTART NACH CORONA-ABSAGE
Es war der zweite Anlauf für den Prozess, eigentlich sollte der Auftakt bereits im März stattfinden. Doch die Corona-Pandemie machte die Pläne zunichteAuch die Vorbereitungen für den Neustart an diesem Donnerstag seien mit größerem Aufwand verbunden gewesen, berichtete der Vorsitzende Richter Andreas Janisch. Die Rahmenbedingungen seien in Telefonkonferenzen mit allen Beteiligten abgestimmt worden.
Auf der Anklagebank trennten Plexiglasscheiben die drei Angeklagten und ihre Verteidiger. Nur fünf Zuschauer waren entsprechend der Größe des Raums zugelassen, dazu vier Medienvertreter mit Akkreditierung.
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