BMW in Limburg aufgebrochen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Zwischen Sonntag, 6. November, 19.30 Uhr, und Montag, 7. November, 6.30 Uhr, ist ein BMW in der Westerwaldstraße in Limburg aufgebrochen worden. Der Täter schlug zunächst eine Scheibe ein, um so in das Innere des Autos zu gelangen. Hier baute er das festverbaute Navigationsgerät sowie diverse Bedienelemente aus. Im Anschluss flüchtete er unerkannt. Das Diebesgut hatte einen Wert von rund 3000 Euro. Hinweise an die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0.