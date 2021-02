Borkenkäfer lässt Bäume in Limburg fallen

Eine umgestürzte Kiefer beschädigt mit ihrer Krone Autos auf den Standplätzen vor einem Haus. Foto: Feuerwehr Limburg

LIMBURG - Vorige Woche hat in Limburg ein umstürzender Baum Autos demoliert. Die Kiefer war nach dem Befall durch Borkenkäfer abgestorben.

Nun waren Forstarbeiter am Schafsberg in Limburg beschäftigt. Dabei geht es um den Bereich, der an die Albrechtstraße grenzt. Abgestorbene Kiefern sowie einige Eschen und Buchen mit Trockenschäden mussten beseitigt werden.

In der vergangenen Woche war dort eine Kiefer umgefallen, deren Krone Autos beschädigte, die auf einem Parkplatz standen. Die Feuerwehr war im Einsatz, um den umgestürzten Baum zu beseitigen.

Nach Angaben von Revierförsterin Nadine Ströbele war die Kiefer noch im Sommer bei einer Kontrolle völlig unauffällig. Nun fiel sie um, da sie abgestorben war. Nach Angaben der Revierförsterin hat Borkenkäferbefall zu dem sehr schnellen Absterben des Baums geführt.

Bäume entfernen für die Verkehrssicherheit

Zehn bis zwölf Bäume mussten nun entfernt werden, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.