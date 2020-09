Brandstiftung in Wohnhaus

Symbolbild. Archivfoto: Gerhard Seybert/Fotolia

Bad Camberg (red). Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt wegen schwerer Brandstiftung: Am Mittwochabend hatte es gegen 23 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Brunnenstraße in Bad Camberg gebrannt. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge kam es im Flur des Mehrfamilienhauses zu dem mutmaßlich vorsätzlich gelegten Feuer. Der Sachschaden beträgt mehrere Zehntausend Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Nach dem Stand der jetzigen Ermittlungen richtet sich der Tatverdacht nach Angaben der Polizei gegen einen 28-jährigen Mann aus Elz. Motiv für die Tat seien mutmaßlich Probleme im persönlichen Umfeld. Zeugen erreichen die Polizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00.