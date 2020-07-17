Freitag,
17.07.2020 - 15:17
2 min
Brechen muss digitaler werden
Wer als Kommune im ländlichen Raum attraktiv sein will, braucht ein schnelles Internet. Die Digitalisierung war wichtigstes Thema beim ersten "Brecher Wirtschaftsforum".
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