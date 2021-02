Brückenbau für B8 bei Bad Camberg beginnt am Montag

Ab Montag beginnt der Brückenbau im Zuge der Ortsumgehung bei Erbach. Symbolfoto: dpa

BAD CAMBERG-ERBACH - Ein weiterer wichtiger Baustein für den Bau der Ortsumgehung von Bad Camberg, Erbach und Würges - Bundesstraße 8 - beginnt jetzt. Das teilte die Straßenbaubehörde Hessen Mobil mit.

Baubeginn für eine von insgesamt zehn Brücken

An der Brücke über die Landesstraße 3030 bei Erbach, der ersten von insgesamt zehn Brücken im Zuge der Ortsumgehung, beginnen am Montag, 15. Februar, die Bauarbeiten.

Der derzeit gefrorene Boden, so Hessen Mobil, sei für die ersten Arbeitsschritte und die hierfür erforderlichen Erdarbeiten nicht hinderlich. Nachdem zunächst der parallel zur Bahntrasse verlaufende Wirtschaftsweg verlegt wird, um Platz für das neue Brückenwiderlager des Bauwerkes zu schaffen, wird die Landesstraße 3030 für den Bau der neuen Brücke vorbereitet: Hierzu werden die dortigen Kanal- und Gasleitungen verlegt sowie die Fahrbahnhöhe der Landesstraße abgesenkt.

Während dieser Arbeiten an der Landesstraße 3030 wird es erforderlich, die Landesstraße zwischen Erbach und dem Abzweig der Landesstraße 3013 von etwa Anfang März bis etwa Mitte April voll zu sperren. Voraussichtlich in der zweiten Aprilhälfte beginnen mit den Bohrungen für die Trägerbohlwand die Bauarbeiten an der elf Meter langen Brücke über die Landesstraße 3030.

Die Kosten für das Brückenbauwerk belaufen sich auf rund 1,5 Million Euro. Die Umgehungsstraße wird zukünftig auf 6,6 Kilometern westlich an Bad Camberg sowie an Erbach und Würges vorbeiführen. Während der weiteren Bauarbeiten an der Ortsumgehung von Bad Camberg wird die neue Brücke über die Landesstraße 3030 bei Erbach ein wichtiger Zubringer für Baufahrzeuge auf die Baustelle sein. Da die Landesstraße 3030 aufgrund ihres starken Gefälles und der sehr beengten Verhältnisse in der Ortsdurchfahrt von Erbach für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 Tonnen gesperrt ist, muss der Baustellenverkehr während der zukünftigen Bauarbeiten an der Ortsumgehung über die Landesstraße 3031, das südliche Baufeld und diese neue Brücke über die Landesstraße 3030 geführt werden. Über die Brücke kann der Baustellenverkehr separat die Landesstraße überqueren, ohne den Verkehr der Landesstraße zu beeinträchtigen.

Die Bauzeitenplanung sieht vor, dass diese Brücke über die Landesstraße 3030 bis Anfang 2022 fertiggestellt wird. Der Abschluss der Bauarbeiten insgesamt und somit die Verkehrsfreigabe der Ortsumgehung sind nach jetziger Zeitplanung für das Jahr 2027 vorgesehen.