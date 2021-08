Buchstaben machen Staion in Limburg

Jetzt teilen:

Vor 75 Jahren wurde das Land Hessen gegründet. Mit sechs lebensgroßen "Hessen"-Buchstaben, die landesweit zu mehr als zwanzig sehenswerten Orten reisen, möchte die Landesregierung dieses Jubiläum feiern und zum Entdecken des schönen und abwechslungsreichen Bundeslandes Hessen anregen. Nach Bensheim, Eltville, Bad Hersfeld, Friedberg und Wiesbaden machten die jeweils 1,90 Meter hohen Buchstaben am Samstag vor dem Limburger Dom Halt und wurden zum begehrten Fotomotiv. Wer die Reise der Buchstaben verfolgen möchte oder durch die Beteiligung an einem Fotowettbewerb selbst Teil der Aktion werden möchte, kann dies über die Homepage www.hessen.de oder den Instagram-Kanal der Landesregierung - @regierunghessen - tun. Am 12. September werden die Buchstaben am Weilburger Schloss erwartet. keka/Foto: Kerstin Kaminsky