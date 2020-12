Bürger sollen keinen Unterschied beim Müll bemerken

NEUE NUMMER

Für die Anmeldung von Sperrmüll (im Untertaunus) und Elektrogroßgeräten (in Rheingau und Untertaunus) gibt es eine neue Telefonnummer, die von der Firma K+R Umwelt reserviert wurde und an den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EAW) weitergeleitet wird: Sie lautet ab sofort 06124-606 99 91. Sperrmüll und Elektrogroßgeräte können für das nächste Jahr bei K+R Umwelt auch online unter www. sperrmuell-rheingau-taunus.de angemeldet werden.



höhere gebühren



Vermutlich im Jahr 2022 werden die Müllgebühren im Rheingau-Taunus-Kreis steigen. Darauf weist Abfalldezernent Karl Ottes hin. Aktuell lägen „nicht genügend belastbare Zahlen vor, um eine ordentliche Gebührenkalkulation zu erstellen“, formuliert Ottes in einer Stellungnahme zum Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft, der jüngst auf der Tagesordnung im Kreistag stand. Ottes betont, dass es seit dem Jahr 2000 insgesamt sechs Gebührensenkungen mit einem Preis von ursprünglich mehr als 15 Euro für die 80-Liter-Restmülltonne auf nunmehr aktuell 5,76 Euro gegeben habe – und das „bei einem ausgesprochen komfortablen Leistungsangebot, was sich hessen- und auch bundesweit sehen lassen kann“. Das gelte für das „optimale Angebot“ bei der Beseitigung des Sperrgutes, aber insbesondere beim Grünschnitt mit seinem breiten Angebot von Sammelplätzen.