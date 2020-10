Bürgermeisterwahl: Limburger FDP nominiert Maximilian Acht

FDP-Vorsitzender Klaus Valeske (links), die liberale Fraktionsvorsitzende Marion Schardt-Sauer MdL (rechts) und FDP-Bürgermeisterkandidat Maximilian Acht. Foto: FDP

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg (red). Die Limburger FDP hat auf ihrer Mitgliederversammlung einstimmig den 31-jährigen IT-Fachmann Maximilian Acht als Bürgermeisterkandidaten nominiert.

Acht betonte in seiner Rede, dass Limburg für Menschen aller Generationen Perspektiven bieten müsse und ging unter anderem auf die Themen moderne Verwaltung, Sicherheit und Bildung ein.

Acht bringe Ideen ein, die er auch umzusetzen wisse, erklärte die Vorsitzende der FDP-Fraktion in der Limburger Stadtverordnetenversammlung, Marion Schardt-Sauer. Als "sympathische, durchsetzungsstarke Persönlichkeit, die weiß, was wir in Limburg für eine erfolgreiche Zukunft brauchen", beurteilte der Vorsitzende der Limburger FDP, Klaus Valeske den Kandidaten.

Limburg, sagte Acht, sei für ihn nicht nur Wohnort, "sondern Heimat im allerbesten Sinne". Er wolle dazu beitragen, dass Limburg für alle Generationen eine attraktive Stadt wird. Dazu gehöre Vertrauen in eine Verwaltung, die im Interesse der Bürger stärker die Chancen der Digitalisierung wahrnehmen müsse. Hier könne er seine beruflichen Kenntnisse einbringen. Limburg müsse ein Wohnort zum Wohlfühlen bleiben und gleichzeitig mehr denn je ein blühender Wirtschaftsstandort werden, der den Unternehmen vor Ort Entwicklungsmöglichkeiten biete und offen sei für neue Unternehmen mit innovativen Ideen.

Hinzukommen müsse, jungen Menschen bessere Perspektiven für die Zukunft zu eröffnen. Deshalb werde er allen Bestrebungen entgegentreten, im Hinblick auf den Hochschulstandort Limburg den Rückwärtsgang einzulegen.

Und: Er wolle nicht bereits am Anfang seiner Kandidatur ein fertiges Konzept für alle Politikbereiche vorlegen, sondern verstehe seine Kandidatur als dynamischen Prozess, in dem er Impulse aufnehme und berücksichtige.

Ein Thema mit besonderem Handlungsbedarf sei dabei bereits deutlich geworden: das Thema Sicherheit sowie das Unsicherheitsgefühl vieler Bürger. Er habe dazu bereits einen ganzen Strauß an Aktivitäten entwickelt, die er sofort angehen werde, wenn er die Chance zur Umsetzung erhalte.