Busfahrer rassistisch beleidigt

LIMBURG - Ein Busfahrer ist in Limburg am Samstag, 12. Februar, nach Angaben der Polizei von einem älteren Fahrgast massiv rassistisch beleidigt worden. Ein 63-Jähriger saß demnach ohne Mund-Nase-Bedeckung in einem Linienbus. Als der 27-jährige Busfahrer ihn zusammen mit einem Kollegen an einer Bushaltestelle in der Westerwaldstraße darauf aufmerksam machte, wurde der Mann sofort aggressiv und fing an, den Fahrer und dessen Kollegen aufs Übelste zu beleidigen. Die Tirade von Beleidigungen zielte durchweg auf die mutmaßliche Herkunft des Busfahrers und seines Kollegen ab. Da der 63-Jährige den Bus nicht verlassen wollte, wurde gegen 13.30 Uhr die Polizei zu Hilfe gerufen. Erst auf Anordnung der Beamten verließ der Mann schließlich den Bus, seine Identität gab er nur widerwillig preis. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter Telefon 0 64 31-9 14 00 entgegen.