Caritas baut neue Zentralküche

Limburg-Niederbrechen (red). Der Caritasverband für den Bezirk Limburg ist Träger von fünf Altenpflegeeinrichtungen. Zur Versorgung der Heime mit warmen Mahlzeiten wird die bestehende Küche im Seniorenzentrum Mutter-Teresa-Haus in Niederbrechen derzeit umfassend umgebaut. Bis zur Eröffnung Anfang September übernimmt das Caritas-Altenzentrum St. Josefshaus in Elz die Übergangsversorgung. "Für unseren Heimverbund ist der Umbau ein wichtiger Schritt in die Zukunft", sagte Max Prümm, Geschäftsführer des Caritasverbandes.

Eine Küche für alle fünf Altenpflegeeinrichtungen

Am Anfang stand der Umzug. Anfang Juni wurde die Küche im Mutter-Teresa-Haus für den Umbau komplett geräumt und alle mobilen Gegenstände ins St. Josefshaus nach Elz transportiert, die alten Großküchengeräte werden ausgebaut. Für die neue zentrale Küche hat das Unternehmen Chefs Culinar, das den Caritasverband auch als Großhändler mit Lebensmitteln beliefert, ein Konzept erstellt. Ziel ist es, von Niederbrechen aus alle fünf Altenpflegeeinrichtungen des Caritasverbandes im Landkreis sowie das Angebot Essen auf Rädern zu versorgen. Dafür werden neue Geräte eingebaut, das Kühlaggregat wird vergrößert und der Produktionsbereich großzügiger gestaltet.

Die Arbeitsabläufe, teilte die Caritas mit, könnten so optimiert werden. Auch ein Raum für die Abholung der Mahlzeiten sei eingeplant, denn neben der Versorgung des Seniorenzentrums Mutter-Teresa-Haus wird die Küche in Zukunft auch die Caritas-Senioreneinrichtungen in Limburg, Frickhofen und Beselich mit warmen Mahlzeiten beliefern. Dazu kommt das Angebot "Essen auf Rädern" in Elz und Bad Camberg.

Den Umbau leitet der Architekt André Kramm aus Limburg, die Arbeiten werden von lokalen Firmen ausgeführt. Beim Caritasverband ist Sabine Eichhorn für die baufachliche Koordination verantwortlich, für die Projektleitung Benjamin Hoppe.