Caritas Limburg prognostiziert steigende Wohnungslosigkeit

Mehr Aufklärung: Die Vorurteile gegenüber wohnungslosen Menschen sind groß, die Berührungsängste noch größer.

Limburg - Bezahlbarer Wohnraum wird immer knapper, die soziale Not immer größer. Eine Herausforderung – auch für die Wohnungslosenhilfe. Und für Christina Auer, die neue Chefin der Caritas-Einrichtung in Limburg.

Ihre Klienten sind meist Männer. Nicht, weil nur Männer obdachlos werden, sondern weil Frauen eher irgendwo unterkommen, ein Bett für die Nacht finden oder auch mal für ein paar Wochen. „Weibliche Wohnungslosigkeit ist nicht so offensichtlich“, sagt Christina Auer. Aber sie ist ein Problem.

Eines der Probleme, die Christina Auer in den Blick nehmen will. In ihren weiblichen Blick, schließlich ist sie eine Frau, weiß um die Gefahr von Abhängigkeiten, Gewalt und Ausbeutung. Und sie hat einen Blick auf die gesellschaftlichen Zusammenhänge, schließlich hat sie Soziale Arbeit studiert. Christina Auer ist die neue Chefin der Wohnungslosenhilfe beim Caritasverband für den Bezirk Limburg. Im Juni hat sie die Leitung von Harry Fenzl übernommen. In einer schwierigen Zeit.

Eine Frau in der Männerdomäne: Christina Auer ist die neue Chefin der Wohnungslosenhilfe der Caritas. In einer Zeit, in der Wohnungslosigkeit kein Randgruppen-Problem ist. In einer Zeit, in der viele Familien die Hälfte ihres Einkommens fürs Wohnen aufbringen müssen. Und zwar nicht nur in den Ballungsräumen, sondern auch auf dem Land. „Wohnen ist zur sozialen Frage geworden", sagt Christina Auer. Diese Entwicklung bereite ihr Sorgen. „Ich hoffe, dass sich keine sozialen Spaltungen auftun." In einer Zeit in der die soziale Not zunimmt, immer mehr Menschen nicht wissen, wie sie über die Runden kommen. In der auch ganz normale Familien Angst haben, ihre Miete nicht mehr zahlen zu können.

Konkrete Zahlen für Limburg-Weilburg gibt es nicht

Wie viele Menschen im Landkreis Limburg-Weilburg wohnungslos sind, weiß niemand. Christina Auer und ihre Kolleginnen und Kollegen haben aber gezählt, wie viele Menschen im vergangenen Jahr die ambulante Fachberatungsstelle in der Eisenbahnstraße in Limburg aufgesucht haben: 290. Davon waren 209 Männer und 81 Frauen, die wissen wollten, wie es weitergeht. 1270 Personen sind in die Tagesstätte Oase gekommen, um mal wieder zu duschen, einen Kaffee zu trinken, sich auszuruhen. 37 Männer und Frauen haben einen Platz im ambulant betreuten Wohnen gefunden, 32 Männer einen Platz im Wohnheim.

Wie groß die Zahl der verdeckt wohnungslosen Männer und Frauen in der Region ist, könne sie nur schätzen, sagt Christina Auer. Sie wisse aber, dass die Wohnungslosenhilfe noch nie so viele Postadressen und Treuhandkonten in der Eisenbahnstraße eingerichtet hat. Ein eindeutiges Zeichen für verdeckte Wohnungslosigkeit. Wer keine Meldeadresse hat, hat auch keine Adresse, zu der die Post vom Jobcenter kommen kann. Wer keine Post vom Jobcenter bekommt, bekommt auch keine Leistungen. Ein Bankkonto ist natürlich ebenfalls Voraussetzung, aber ohne Meldeadresse kein Bankkonto, ohne Wohnsitz kein Zugang zum Bankensystem.

„Wohnen ist ein Grundrecht.“ Christina Auer Caritas Limburg

Wer keine Wohnung hat, habe keinen Zugang zu zentralen Lebensbereichen, könne oft weder am kulturellen Leben teilnehmen noch am Gesundheitswesen, sagt Christina Auer. Es gebe in unserer Gesellschaft immer noch Menschen, die keine Krankenversicherung haben. „Das ist unsäglich.“ Und die Gesundheit werde auf der Straße ja nicht besser. Es sei eine psychische und physische Belastung, wohnungslos zu sein. Und je länger die Wohnungslosigkeit dauere desto schlimmer. Dabei sei die Sache eigentlich ganz einfach: „Wohnen ist ein Grundrecht.“

„Wir brauchen ein Netzwerk Wohnungslosigkeit.“ Christina Auer Caritas Limburg

Die Schaffung von Wohnraum sei eine Aufgabe der Daseinsvorsorge, Wohnungslosigkeit sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und es gebe ja Ansätze. Wichtig sei Prävention, dass diejenigen, die ihre Wohnung verlieren, gar nicht erst auf der Straße landen. „Housing First“ heißt ein Modell aus den USA, die Idee: Wohnungslose Menschen bekommen eine Wohnung – ohne Wenn und Aber, ohne, dass sie zuerst einmal beweisen müssen, dass sie ihre Probleme im Griff haben. Der andere Ansatz wird längst praktiziert: Jobcenter oder Sozialamt übernehmen die Mietschulden, Beratungsstellen helfen bei der Bewältigung der Probleme. Aber auch das funktioniert nur, wenn genug bezahlbarer Wohnraum da ist. Und wenn alle zusammenarbeiten. „Wir brauchen ein Netzwerk Wohnungslosigkeit“, sagt Christina Auer.

Und mehr Aufklärung: Die Vorurteile gegenüber wohnungslosen Menschen seien groß, die Berührungsängste noch größer. Dabei seien längst Menschen in der Mitte der Gesellschaft betroffen.

Inzwischen kämen Anfragen aus allen Bevölkerungsschichten, sagt Christina Auer. Von Menschen, die Angst haben, ihre Wohnung zu verlieren und von Menschen, die sie schon verloren haben. Die einen verweisen sie und ihre Kollegen an die Beratungsdienste der Caritas oder die Schuldnerberatung, damit zunächst einmal geklärt werden kann, ob sie Anspruch auf Transferleistungen des Staates haben.

Anfragen aus allen Bevölkerungsschichten

„Häufig wissen unsere Klienten gar nicht, dass es Hilfe gibt.“ Oder sie scheuen sich, Hilfe zu beantragen. „Gerade in der älteren Generation ist die Scham groß, bedürftig zu sein.“ Christina Auer und ihre Kollegen schätzen, dass die Zahl der Hilfesuchenden im kommenden Sommer rapide steigen wird, wenn die nächsten Nebenkostenabrechnungen kommen.

Den anderen zu helfen ist noch schwerer: Wenn die Vollstreckung erfolgt und die Wohnung weg ist, kann die Wohnungslosenhilfe nur noch an die Kommunen verweisen; dann sind die Ordnungsämter zuständig. Sie müssen dafür sorgen, dass niemand unfreiwillig obdachlos wird, sie sind verpflichtet, Notunterkünfte anzubieten. Auch davon gibt es zu wenige. Für Familien sowieso. Die Caritas hat 20 Plätze in Wohnheimen in Limburg und Niederbrechen – für Männer. Für Frauen gibt es kein stationäres Angebot. Und Kinder sind in der Wohnungslosenhilfe gar nicht auf dem Schirm. Auch das möchte Christina Auer ändern.

Von Sabine Rauch