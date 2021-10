Clemens Ott ist neuer Kreisschulsprecher

Das ist die neue Kreisschülervertretung (v.l.): Thomas Panz, Dorothee Valentin, Nils Fritzsche, Tuhana Sogukcesme, Clemens Ott, Celine Springer, Zoe Leipold, Marie Röcker, Merdan Zejnelovic, Beyza Ulger und Wassili Tschumakow. Foto: Kreis Limburg-Weilburg

LIMBURG-WEILBURG - Clemens Ott, Schulsprecher der Taunusschule in Bad Camberg, ist neuer Kreisschulsprecher. Die Vertreter der weiterführenden Schulen haben sich nach langer Zeit wieder "live" in der Sporthalle der Johann-Wolfgang-von Goethe-Schule in Limburg versammelt und ihn in dieses Amt gewählt.

Die neue Kreisschülervertretung des Landkreises Limburg-Weilburg für das Schuljahr 2021/22 steht fest. Stellvertretende Kreisschulsprecher sind Zoe Leipold (Adolf-Reichwein-Schule, Limburg) und Jannis Gruber (Taunusschule, Bad Camberg).

Beisitzer sind Said Sadaat, Marie Röcker und Merdan Zejnelovic (alle Friedrich-Dessauer-Schule, Limburg) sowie Wassili Tschumakow (Peter-Paul-Cahensly-Schule, Limburg) und Lena Hofmann (Gymnasium Philippinum, Weilburg). Kooptierte Mitglieder sind Tuhana Sogukcesme (Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule, Limburg) und Beyza Ulger (Westerwaldschule, Waldernbach). Als Kreisverbindungslehrer wurden Tobias Schneider (Weiltalschule, Weilmünster) und Thomas Panz (Jakob-Mankel-Schule, Weilburg) wiedergewählt. Die weitere Unterstützung erfolgt, wie in den vergangenen Jahren, durch Dorothee Valentin, Bildungsreferentin im Jugendbildungswerk Limburg-Weilburg.

WhatsApp-Info-Gruppe für alle Schüler im Landkreis

Delegierter im Landesschülerrat Hessen ist Nils Fritzsche (Gymnasium Philippinum, Weilburg) Stellvertreterin wurde Celine Springer (Adolf-Reichwein-Schule, Limburg). Die neue Kreisschülervertretung wird in den nächsten Wochen das weitere Programm für das laufende Schuljahr planen.

Die Kreisschülervertretung hat im vergangenen Jahr eine WhatsApp-Info-Gruppe gegründet, die für alle Schüler im Landkreis Limburg-Weilburg offen ist. Dort werden wichtige Infos rund um das Thema Schule, wie beispielsweise aktuelle Corona-Regeln, Themen und Veranstaltungen veröffentlicht. Darüber ist die Kreisschülervertretung unter "ksvlimburg" auf Instagram und unter Kreisschülervertretung Limburg-Weilburg auf Facebook präsent.

Vertreter der Kreisschülervertretung sind auch in diversen Gremien des Landkreises vertreten: Jugendhilfeausschuss, Ausschuss "Jugend, Schule, Bau", Mobilitätsbeirat und Verwaltungsausschuss des Jugendbildungswerkes Limburg-Weilburg.