Commerzbank meldet 9,5 Prozent Wachstum in Limburg

Limburg (red). Hohe Wechselbereitschaft: Die Commerzbank in Limburg meldet, 261 neue Privat- und Unternehmerkunden hinzugewonnen zu haben. Das Kreditinstitut biete derzeit trotz Corona-Krise alle Finanzdienstleistungen weiterhin an: In den Selbstbedienungszonen der Filialen seien Ein- und Auszahlungen jederzeit möglich. Zum Marktbereich Limburg gehören die beiden Filialen in Limburg und Diez. Die Filiale in Limburg sei zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Die Filiale in Diez sei jedoch zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern für den persönlichen Kontakt derzeit vorsorglich geschlossen. Die Berater seien telefonisch oder per E-Mail erreichbar. Die Commerzbank hat derweil nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr ihre positive Entwicklung im Marktbereich Limburg fortsetzen können. Im Privatkundensegment sei das Geschäftsvolumen gegenüber dem Vorjahr um 9,5 Prozent auf über 396 Millionen Euro gestiegen. Insgesamt wurden hier in der Region netto 261 neue Kunden

hinzugewonnen. "Die Bereitschaft zum Wechsel der Bankverbindung ist weiterhin sehr hoch", sagte Mario Schönteich, Marktbereichsleiter Privatkunden der Commerzbank Limburg. "Wichtiger Erfolgsfaktor war auch 2019 das kostenlose Girokonto. Dieses werden wir weiterhin anbieten." Das andauernde Zinstief mache den Kunden zu schaffen. "Bei null Prozent Zinsen und 1,5 Prozent durchschnittlicher Inflation haben Kunden auch 2019 wieder einen Teil ihres Vermögens verloren. Seit Ende 2010 liegt dieser Wertverlust pro Bundesbürger insgesamt bei 1638 Euro - auch im Marktbereich Limburg", betonte Schönteich. "Jeder Anleger muss sich überlegen, ob er seine Anlagen unverzinst auf einem Tages- oder Festgeldkonto belässt - das gilt auch in der derzeitigen Krise."