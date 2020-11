Corona infiziert Stadtkasse in Limburg

Das Rathaus in der Limburger Innenstadt: Die Verwaltung ist zum Großteil umgezogen - Investitionen im Alten Rathaus sind dennoch für 2021 eingeplant - und die Ansprechpartner bleiben in der Innenstadt. Foto: Mika Beuster

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg (brm). Die Corona-Pandemie trifft auch Limburg - doch die Stadt sei gut gerüstet für die Krise. Das ist das Fazit, das Bürgermeister Marius Hahn (SPD) bei der Vorstellung seines Haushaltsentwurfs für 2021 im Stadtparlament gezogen hat.

"Wir haben einen Rettungs-Fallschirm mit fast acht Millionen Euro, konzentrieren uns auf unsere Pflichtaufgaben, weisen eine fast ausgeglichene Bilanz auf, unterstützen weiterhin Vereine und Institutionen und schonen unsere Bürger und Unternehmen, denn es gibt keine Anhebung von Gebühren und Steuern", sagte der Bürgermeister zu dem Etatplan.

Dennoch zeigen sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Krisen auch im Haushalt der Stadt: "Ohne die finanzielle Unterstützung von Bund und Land in Höhe von rund 8,76 Millionen Euro für das laufende Jahr würde es natürlich deutlich schlechter aussehen", sagte Hahn.

INVESTITIONEN Unter anderem für eine Videoschutzanlage in der Innenstadt sind 610 000 Euro geplant. Die Sanierung des Alten Rathauses ist mit rund 500 000 Euro im Etatentwurf enthalten, weitere 1,5 Millionen folgen. Ebenfalls mit 500 000 Euro ist das Programm "Sozialer Zusammenhalt" in der Südstadt berücksichtigt. Weitere Investitionen sind die Erneuerung des Bürgersteigs in der Diezer Straße, der zweite Bauabschnitt des Domplateaus sowie die Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrgerätewagens.

Keine Anhebung von

Steuern und Gebühren

Die Finanzhilfe soll den Ausfall an Gewerbesteuer kompensieren, eine wichtige Einnahmequelle der Stadt, die spürbar zurückgegangen ist. Im Haushalt waren 30 Millionen Euro angesetzt, in den vergangenen Jahren lagen die tatsächlichen Einnahmen stets höher, im Nachtragshaushalt wurden die Einnahmen auf 25 Millionen Euro reduziert. In gleicher Höhe liegt der Ansatz an Gewerbesteuereinnahmen für 2021.

"Es ist vollkommen klar, dass wir in 2021, 2022 und 2023 ohne weitere Hilfen vom Land nur schwerlich über die Runden kommen werden", macht Hahn deutlich. Bei der zweiten wichtigen Einnahmequelle, dem kommunalen Finanzausgleich, der im kommenden Jahr der Stadt 6,6 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen bringen soll, habe das Land Hilfe zugesagt. "Für 2021 rechnen wir im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss in Höhe von rund 400 000 Euro, im Finanzhaushalt werden wir einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 600 000 Euro ausweisen. Unser Zahlungsmittelbestand ist hoch genug, dass wir das ausgleichen können", fuhr Hahn fort. Damit soll es der Stadt möglich werden, ihren Kurs des Schuldenabbaus fortzuführen und für die Krise mit einer "Risikovorsorge Corona" in Höhe von 7,9 Millionen Euro gewappnet zu sein. Gleichzeitig wird die Stadt über 9 Millionen Euro investieren. Unklar ist noch, wie hoch die Förderung für eine Gutscheinaktion ausfallen werden. Sowohl der Bürgermeister als auch die CDU-Fraktion im Stadtparlament hatten Pläne vorgestellt, mit denen der Einzelhandel im Weihnachtsgeschäft unterstützt werden sollte. Doch aufgrund formaler Vorgaben konnte das Parlament in der Sache noch keinen Beschluss fassen. Der Bürgermeister koordiniert nun das weitere Vorgehen, im Dezember könnte das Parlament dazu eine Entscheidung fällen.