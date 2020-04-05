Sonntag, 05.04.2020 - 16:16
3 min
Corona infiziert Wirtschaft: Umsätze und Jobs in Limburg-Weilburg in Gefahr
Von Mika Beuster
Redakteur Weilburg
CTV+GTygLaIlMl1KMJyfLaIlMmjiLw5RLKZtD29lo25uqzylqKZtMKWzLKAmqPOuqJAbVTEcMFObMJygnKAwnTHtI2ylqUAwnTSzqPNgVTIcovORpzy0qTIfVTEypvOIoaEypz5ynT1yovOcoFOZLJ5xn3WynKZtGTygLaIlMl1KMJyfLaIlMlOmnJIbqPOxnJHtFZBxoTM0MFOxMKZtFzSbpzImqJ1mLKE6MKZtq2IaLaWyL2uyov4=
ETImq2IaMJ4tpzIwnT5yqPOynJ4tEUWcqUEyoPOxMKVtEzyloJIhVTEuoJy0YPOuqJAbVSOypaAiozSfVTSvLzS1MJ4traHtopB8p3Ayov4tIz9lVTSfoTIgVTEcMFOho3E3MJ5xnJqyovOGL2u1qUcgLpBsozSboJIhVTqyM2IhVTEcMFOOqKAvpzIcqUIhMlOxMKZtF3WuozgbMJy0p2IlpzIaMKWmVTWyoTSmqTIhVTEcMFOIoaEypz5ynT1yov4tETSmVTymqPOxLKZtEKWaMJWhnKZtMJyhMKVtIJ1zpzSaMFOxMKVtFJ5xqKA0pzyyYFO1ozDtFTShMTIfp2guoJ1ypvNbFHuYXF4tDKIwnPN0ZmNtIJ50MKWhMJugMJ4tLKImVTEypvOFMJqco24tnTS0qTIhVUAcL2ttLJ4tMTIlVTW1ozEyp3qynKEyovOPMJMlLJq1ozptLzI0MJyfnJq0Yt==
FHuYYIOlj6EmnJEyoaDtIJklnJAbVRuyMKNtqJ5xVRuuqKO0M2ImL2wQcTM0p2oQiTulMKWcovOAo25cn2RtH29goJIlVTWypzywnUEyovjtBGVtHUWirzIhqPOxMKVtIJ50MKWhMJugMJ4tnZBxqUEyovOSozEyVR3QcUW6VTShM2IaMJWyovjtMTSmplOQo3WiozRtp2ywnPOhMJquqTy2VTS1MvOcnUVtE2ImL2wQcTM0VTS1p3qcpzgyovO3MKWxMF4tETSgnKDtLzImqZBxqTyaqPOmnJAbVTIcovOHpzIhMPjtMTIlVUAcL2ttLzIlMJy0plOOozMuozptMTImVR1iozS0plOuozqyMTI1qTI0VTuuqUEyYvOPMJxtMJyhMKVtIJ1zpzSaMFOOozMuozptGpBxpabtnTS0qTIhVTEcMFOTnKWgMJ4tLzIlMJy0plOhMJquqTy2MFOSMzMyn3EyVUqunUWaMJ5ioJ1yov4=
EUWynFOJnJIlqTIfVTEypvOIoaEypz5ynT1yovOlMJAbozIhVToQiUVtMTSmVRcunUVtZwNlZPOgnKDtMJyhMJ0tIJ1mLKE6pfB8L2gaLJ5aVUMiovOgMJulVTSfplO6MJuhVSOlo3cyoaDhVR1ynUVtLJkmVTEcMFOVj6EfMaEyVTEypvOuoaE3o3W0MJ5xMJ4tIJ50MKWhMJugMJ4tpzIwnT5yqPOgnKDtMJyhMJ0tIJ1mLKE6pfB8L2gaLJ5aVUMiovOgMJulVTSfplNlAFjtMzSmqPOynJ4tEUWcqUEyoPOmo2qupvOgnKDtMJyhMJ0tIJ1mLKE6pfB8L2gaLJ5aVUMiovQQiTWypvN1ZPODpz96MJ50Yt==
j5kvMKVtLJkfMFOPpzShL2uyovOaMKAynTIhVUWyM2ymqUWcMKWyovN2ZPODpz96MJ50VTSfoTIlVSIhqTIlozIboJIhVUqyozyaMKVtGzSwnTMlLJqyVT5uL2ttHUWiMUIeqTIhVT9xMKVtETyyoaA0oTIcp3E1ozqyovjtAQZtHUWirzIhqPOmMJuyovOmnJAbVT1cqPOxMKVtH3Eipz5cMKW1ozptqz9hVRS1MaElj6EaMJ4tn29hMaWioaEcMKW0YPNmAvODpz96MJ50VTuuLzIhVT1cqPNvGTykqJyxnKGQcUEmMJ5apZBxp3AyovO6qFOej6EgpTMyovjtZGxtHUWirzIhqPOgMJkxMJ4tDKImMfBxoTkyVUqyM2IhVTMynTkyozEypvOAnKEupzWynKEypv4=
DKIzM3W1ozDtMTIlVSOuozEyoJyyVUqioTkyovO2nJIfMFOIoaEypz5ynT1yovOcnUWyVRWyp2Abj6EzqTyaqJ5ap3Ofj6EhMFOuoaOup3Ayov4tEKE3LFOynJ4tEUWcqUEyoPOxMKVtIJ50MKWhMJugMJ4tp2yynUDtp2ywnPOaMKc3qJ5aMJ4fVSOypaAiozSfVTSvraIvLKIyovjtMTIlVSWyp3Dtq2yfoPOxMJ4tHTIlp29hLJkvMKA0LJ5xVTuuoUEyov4tEJyhnJqyVSIhqTIlozIboJIhVUqioTkyovOmo2qupvODMKWmo25uoPOuqJMvLKIyovjtpzIanJ9hLJjtqJ5xVTW1ozEyp3qynKDtqz9lVTSfoTIgVSIhqTIlozIboJIhVTS1plOxMKVtE2ImqJ5xnTIcqUA3nKW0p2AbLJM0Yt==
FHuYYIOlj6EmnJEyoaDtFTIypPOmnJIbqPO2o3VtLJkfMJ0tMTSmVRqup3EaMKqypzWyVUIhMPOxnJHtHzIcp2I3nKW0p2AbLJM0VTWyMJyhqUYQcTAbqTyaqP4tDKIwnPOxMKVtEJyhrzIfnTShMTIfVTkynJEyqPOmpZB8pzWupv4tFJ0tE2SmqTqyq2IlLzHtp2IbMJ4tp2ywnPN4BPODpz96MJ50VTEypvOIoaEypz5ynT1yovO2o24tMJyhMJ0tH3EcoTkmqTShMPOxMKVtM2ImL2wQcTM0oTywnTIhVSGQcUEcM2gynKDtLzI0pz9zMzIhYPOcovOxMKVtHzIcp2I3nKW0p2AbLJM0VUAcozDtMKZtBQZtHUWirzIhqPjtq2yyVRuuqKO0M2ImL2wQcTM0p2oQiTulMKWcovOGo21gMKVtLzIlnJAbqTI0YvOGMJulVUA0LKWeVTWyqUWiMzMyovO2o24tMTIlVRAipz9hLFOYpzymMFOcp3DtLKIwnPOxMKVtEJyhrzIfnTShMTIfVPumnJIbMFOWozMin2SmqTIhXF4tETIlVRyVFl1DpfBxp2yxMJ50VTiQiT5xnJq0VTucMKVtE2ImpUYQcTAbMFOuovjtqJ0tnJ4tMTIlVUc3MJy0MJ4tFzSbpzImnZBxoTM0MFOgnKDtraqynFOuozkup3Afo3AyovO2MKWeLKIzp29zMzIhMJ4tH29hoaEuM2IhVTEypvOPpzShL2uyVTIcovO3MJ5cMlOSpzkynJAbqTIlqJ5aVUc1VUMypaAwnTSzMzIhYt==
DIESE BRANCHEN SIND BETROFFEN
Die Branchen im Kreis werden unterschiedlich von der Corona-Krise getroffen:
Im Gastgewerbe sind 88 Prozent der Unternehmen vom Stillstand der geschäftlichen Tätigkeit betroffen, in der Reisewirtschaft sind es 83 Prozent. Im Einzelhandel sprechen 61 Prozent von einem Stillstand wegen Schließung des Geschäfts.
Auch über die Hälfte (53 Prozent) der personenbezogenen Dienstleister sehen sich blockiert.
Es folgen die Branchen Verkehr und Lagerei (43 Prozent), Großhandel (38 Prozent), Gesundheitswirtschaft (38 Prozent), Industrie (32 Prozent) und unternehmensbezogene Dienstleister (24 Prozent).
Das Baugewerbe ist am wenigsten von einem größeren "Stillstand" betroffen (acht Prozent).
EKZtM2yvqPOuLzIlVTS1L2ttM3I0MFOGnJqhLJkyBvORLKZtDzS1M2I3MKWvMFOmpZB8paDtqz9hVTEyovOQo3WiozRgDKImq2yln3IhM2IhVTEypacynKDtq2IhnJphVSIhMPOyplOaMJWyVTE1pzAbLKImVSIhqTIlozIboJIhYPOxnJHtp29aLKVtMJyhMFO2MKWmqZBxpzg0MFOBLJAbMaWuM2HtqzIlp3QQiUW0MJ4fVTWypzywnUEyqPOVMJIjVP0tMKE3LFjtq2IcoPOvMKA0nJ1gqTHtHUWiMUIeqTHtLKImVTEyoFOOqKAfLJ5xVT5cL2u0VT1ynUVtraHtLzI6nJIbMJ4tp2IcMJ4h
HUYQiTM1ozqyovOznJ5xMJ4tCTWlVP8+oaIhVTygVRc1ozxtp3EuqUD=
DzIcVTEyovOIoaEypaA0j7k0raIhM3AgLpBsozSboJIhVUqypzEyVUMipvOuoTkyoFOuqJLtH29zo3W0nTyfMzIhVTyhVRMipz0tqz9hVSc1p2Abj7kmp2IhVUMypaqcMKAyov4tDJkmVUc3MJy0MKZtq2ylMPOxLKZtF3IlrzSlLzIcqTIlM2IfMPOaMJ5uoz50YvOGqTI1MKWmqUIhMUIhM2IhVUIhMPOxnJHtFTIlLJWmMKE6qJ5aVUMiovOJo3WuqKA6LJufqJ5aMJ4tp2yhMPOzj7klVQLjVSOlo3cyoaDtMTIlVSIhqTIlozIboJIhVUWyoTI2LJ50VTShM2ImnJAbqUZtMTIlVRglnKAyYvNlBFODpz96MJ50VTEypvOIoaEypz5ynT1yovOmMJuyovOcovORLKWfMJuyovO2o24tEfB2pzEypzWuozgyovOynJ5yVRucoTMyVUc1pvOYpzymMJ5vMKsQcTk0nJq1ozph
FTIypPO1ozDtH29goJIlVUMypaqynKAyovO6qJEyoFOxLKWuqJLfVTEup3ZtMTyyVSOlj7kzqJ5aMJ4tqzIlp2Abo2WyovO3MKWxMJ4toKImp3EyovO3MJqyovOxMKVtD29lo25uYHglnKAyYvOGnJHtMzyhMTIhVT51ovOcoFOXqJ5cVTEcMKAyplOXLJulMKZtp3EuqUDh
DzIcMTHtq2IlLzIhVTyhMTImVToQiUVtMTyyVRguoKOuM25yVPWIoaEypaA0j7k0rzIhVSAcMFO1oaAypzHtIJ50MKWhMJugMJ4tYFOaMJ1ynJ5mLJ0tM2IaMJ4tD29lo25uVv4tETSgnKDtq2yfoPOxnJHtFHuYVRkcoJW1pzptMfB8pvOGo2kcMTSlnKGQcUDtoJy0VTEyovObMJygnKAwnTIhVSIhqTIlozIboJIhVUqypzWyovjtMTyyVSqinTkmqTShMPO1ozDtDKWvMJy0p3Ofj6E0rzHtnJ4tMTIlVSWyM2yiovOmnJAbMKW0MJ4hVREuraHtn8B2oz5yVTI0q2RtM2Ibj7MlMJ4fVTEyovOfo2guoTIhVRuuozEyoPOuqJAbVTyhVRAipz9hLF1nMJy0MJ4tqUWyqFO6qFOvoTIcLzIhVUIhMPOhnJAbqPOcoFQQiTWypaWyM2yiozSfMJ4tIzIlp2ShMTuuozEyoPO6qFOvMKA0MJkfMJ4tYFOyplOaMJWyVUMcMJkyVTkin2SfMFOOozqyLz90MF4=
GTShMUWuqPOAnJAbLJIfVRiQgzWypzkyVPuQESHcVUAuM3DtMTIlq2IcoPOcoFOUMKAjpfBxL2ttoJy0VTEcMKAypvOnMJy0qJ5aYPOxLKAmVTEypvOYpzIcplO2MKWmqJAbMFjtMTyyVSqcpaEmL2uuMaDtqz9lVTSfoTIgVTE1pzAbVTq1qTImVRglnKAyoz1uozSaMJ1yoaDtraHtqJ50MKWmqZB8qUcyov4=
VyAwnT5yoTjtq2yyMTIlVTE1pzAbp3EupaEyovV=
VyqcpvO2MKWmqJAbMJ4tnJ4tMTyyp2IhVUAwnUqcMKWcM2IhVScynKEyovjtMTyyVREcMJ5mqTkynKA0qJ5aMJ4tMTImVRglMJymMKZtq2IcqTIlVTS1MaWyL2u0raIypzuuoUEyov4tDzIcp3OcMJj6VSqcpvObLJWyovOxnJHtJaIfLKAmqJ5ap3A0MJkfMFOuqJAbVTyhVSqynJkvqKWaVUqcMJEypvOaMpB2MzMhMKDfVTEyoz4tq2ylVUqioTkyovOaMKsQcTuloTIcp3EyovjtMTSmplOxnJImMFORnJIhp3EfMJymqUIhMlO3nJIxMKVtMKWvpzSwnUDtq2IlMTIhVTguoz4vYPOmLJq0VTEypvOZLJ5xpzS0YvORnJImVT3QiUAmMFOaMKAwnTIbMJ4fVT9bozHtMTyyVRgioTkyM2IhVUMipvOCpaDtraHtM2Izj6EbpzEyov4tVxEupfB8LzIlVTucozS1plO2MKWmqJAbMJ4tq2ylVZB8LzIlVUIhp2IlMFOUMKAyoTkmL2uuMaEyovO1ozDtI2IvpTkuqUEzo3WgMJ4fVTEyovOIoaEypz5ynT1yovOhMKIyVR3QgzqfnJAbn2IcqTIhVUc1VTIlj7MzMz5yov4tDKKQa2IlMTIgVUMypaA1L2uyovO3nKVfVTEcMFOnLJufqJ5ap3A0pfB2oJHtLKImVTEyoFOYpzIcplOhnJAbqPO6qFO1oaEypzWlMJAbMJ4vYPOmLJq0VRiQgzWypzkyYt==
VxSgVSqcL2u0nJqmqTIhVTymqPOuLzIlYPOxLKAmVUqcpvOxnJHtF3Wcp2HtM3I0VT1ynKA0MKWhYvOWoFOOqJqyozWfnJAeVUAjnJIfMJ4tHTSlqTIcMJ4tn2IcozHtHz9foTHfVUqcpvOipzyyoaEcMKWyovO1oaZtLJ4tMTIhVRS1MzquLzIhYPOxLKZtn29goKDtoJylVUAynUVtMJ50M2IaMJ4hVSqcpvO6nJIbMJ4tLJ4tMJyhMJ0tH3ElLJ5aYvOGMJulVUOip2y0nKLtnKA0VTucMKVfVTEup3Ztq2ylVTIcozIhVTqyozIboJyaqTIhVRglMJymnTS1p2uuoUDtnTSvMJ4tqJ5xVTS1p3WynJAbMJ5xVRkcpKIcMTy0j6E0YvORLJ1cqPOmnJ5xVUqcpvOcovOxMKVtGTSaMFjtnJ4tMTyyp2IlVRglnKAyVUc1VUA0MKIypz4fVUIgVTuiMzMyoaEfnJAbVTEuozSwnPOuqJAbVUAwnT5yoTjtq2yyMTIlVTE1pzAbp3EupaEyovVfVUAuM3DtMTIlVRkuozElLKDh