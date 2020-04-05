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Sonntag, 05.04.2020 - 16:16
3 min

Corona infiziert Wirtschaft: Umsätze und Jobs in Limburg-Weilburg in Gefahr

Die Auswirkungen der Coronakrise erreichen den Landkreis Limburg-Weilburg. Die heimische Wirtschaft meldet Umsatzverluste. Einige Menschen werden wohl ihre Arbeit verlieren.

Mika Beuster: Redakteur Weilburg
Von Mika Beuster
Redakteur Weilburg
Der Föhn und auch der Ersatz-Psychologe müssen Zwangspause machen: 53 Prozent der personenbezogenen Dienstleister sehen sich von der Corona-Krise blockiert. Ob Friseure, Seminar-Anbieter, Maniküre oder auch das horizontale Gewerbe - in vielen Branchen geht im Moment nichts mehr. Symbolfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

Der Föhn und auch der Ersatz-Psychologe müssen Zwangspause machen: 53 Prozent der personenbezogenen Dienstleister sehen sich von der Corona-Krise blockiert. Ob Friseure, Seminar-Anbieter, Maniküre oder auch das horizontale Gewerbe - in vielen Branchen geht im Moment nichts mehr. Symbolfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

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Der Föhn und auch der Ersatz-Psychologe müssen Zwangspause machen: 53 Prozent der personenbezogenen Dienstleister sehen sich von der Corona-Krise blockiert. Ob Friseure, Seminar-Anbieter, Maniküre oder auch das horizontale Gewerbe - in vielen Branchen geht im Moment nichts mehr. Symbolfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

Der Föhn und auch der Ersatz-Psychologe müssen Zwangspause machen: 53 Prozent der personenbezogenen Dienstleister sehen sich von der Corona-Krise blockiert. Ob Friseure, Seminar-Anbieter, Maniküre oder auch das horizontale Gewerbe - in vielen Branchen geht im Moment nichts mehr. Symbolfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

"Gemeinsam gegen Corona" - zu dieser Aktion rufen der Präsident der IHK Limburg, Ulrich Heep, und Hauptgeschäftsführerin Monika Sommer auf. Foto: Mika Beuster

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DIESE BRANCHEN SIND BETROFFEN

Die Branchen im Kreis werden unterschiedlich von der Corona-Krise getroffen:

Im Gastgewerbe sind 88 Prozent der Unternehmen vom Stillstand der geschäftlichen Tätigkeit betroffen, in der Reisewirtschaft sind es 83 Prozent. Im Einzelhandel sprechen 61 Prozent von einem Stillstand wegen Schließung des Geschäfts.

Auch über die Hälfte (53 Prozent) der personenbezogenen Dienstleister sehen sich blockiert.

Es folgen die Branchen Verkehr und Lagerei (43 Prozent), Großhandel (38 Prozent), Gesundheitswirtschaft (38 Prozent), Industrie (32 Prozent) und unternehmensbezogene Dienstleister (24 Prozent).

Das Baugewerbe ist am wenigsten von einem größeren "Stillstand" betroffen (acht Prozent).

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