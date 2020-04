Corona-Krise lässt Arbeitslosenzahl im Kreis Limburg-Weilburg steigen

Jetzt teilen:

Limburg-Weilburg (red). Üblicherweise beschert der Frühling dem Arbeitsmarkt sinkende Arbeitslosenzahlen. Nicht so in diesem Jahr. Von März auf April ist die Arbeitslosigkeit in Folge der Corona-Pandemie erheblich gestiegen, heißt es von der Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar.

Die Arbeitslosenquote lag im April im Kreis Limburg-Weilburg bei 4,9 Prozent und somit um 0,7 Prozentpunkte höher als im Vormonat. Im April 2019 betrug die Quote 4,1 Prozent.

In absoluten Zahlen bedeutet das: 4575 Personen waren im April als arbeitslos registriert. Das waren 641 mehr als im März (ein Plus von 16,3 Prozent) und 814 mehr als vor einem Jahr (plus 21,6 Prozent).

Wie die Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar, Angelika Berbuir, erklärt, seien nahezu sämtliche Personengruppen von dieser Entwicklung betroffen. Besonders viele Arbeitslosmeldungen gab es aus der Leiharbeit, dem Handel, dem Baugewerbe, dem Gastgewerbe und dem Verkehrs- und Logistikbereich.

In Bau- und Ausbauberufen weniger Wiedereinstellungen

Zudem habe sich die bislang ohnehin verhaltene Frühjahrsbelebung nicht fortgesetzt. Dies hatte zur Folge, dass eine deutlich niedrigere Zahl an Menschen wieder einen Job gefunden habe. Insbesondere in den Bau- und Ausbauberufen seien wesentlich weniger Wiedereinstellungen erfolgt. "Insgesamt bleibt festzustellen, dass die Corona-Krise den Arbeitsmarkt in unserem Agenturbezirk spürbar belastet", sagt Berbuir.

Im April wurden 44,3 Prozent (2029 Personen) der gemeldeten Arbeitslosen von der Agentur für Arbeit betreut, erhielten also Arbeitslosengeld I. Das ist ein Anstieg innerhalb eines Monats um 283 Personen (plus 16,2 Prozent) und im Vergleich zum Vorjahr um 581 Arbeitslose (plus 40,1 Prozent). 55,7 Prozent (2546 Personen) der Arbeitslosen waren im April beim Jobcenter Limburg-Weilburg gemeldet und bezogen Arbeitslosengeld II, umgangssprachlich "Hartz IV". Das Jobcenter verzeichnet somit im Vormonatsvergleich einen Anstieg um 358 Arbeitslose (plus 16,4 Prozent) und gegenüber April 2019 um 233 Personen (plus 10,1 Prozent).

Die Jugendarbeitslosigkeit ist im April um 27,4 Prozent oder 104 Arbeitslose gestiegen. Aktuell sind 484 Arbeitslose jünger als 25 Jahre: 121 mehr als vor einem Jahr (plus 33,3 Prozent). Geringer fällt der Zuwachs bei den älteren Arbeitslosen über 50 Jahre aus. Dort wurden im April 141 Betroffene (plus 11,7 Prozent) mehr Arbeitslose registriert. Im Vergleich zum April 2019 ist das ein Plus von 173 Personen oder 14,7 Prozent.