Mittwoch, 29.04.2020 - 14:08
4 min
Corona lässt die Feier zum 100. Geburtstag des TuS Lahr platzen
CTV+I2SfMTWlqJ5hYHkunUVtCP9vCvulMJDcYvORMKVtIUIGVRkunUVtq2ylMPNkZQNtFzSbpzHtLJk0YvOOqJLtMJyhMFOcoFOKo3W0p2yhozHtLzI3MJq0MFOUMKAwnTywnUEyVTWfnJAeMJ4tMTyyVSAjo3W0oTIlVUc1pfB8L2fhVREup3ZtLJWypvOcovOnMJy0MJ4tMTIlVRAipz9hLF1DLJ5xMJ1cMFOuqKAaMKWyL2uhMKDtMTSmVQRjZP1dj6EbpzyaMFOPMKA0MJuyovOhnJAbqPOmolOaMJMynJIlqPO3MKWxMJ4tn2ShovO3nJHtM2IjoTShqPjtMTSmVUElnJMzqPOxnJHtIzIlMJyhp21cqTqfnJIxMKVhVSqyoz4topB2M2kcL2ttp29foTIhVTEcMFOTMKA0qzIlLJ5mqTSfqUIhM2IhVTygVT7QcTAbp3EyVT4tFzSbpvOhLJAbM2Ibo2k0VUqypzEyov4=
DzIcVTIcozIlVRgcpz1yp3MypzShp3EuoUE1ozptnJ0tFzSbpvNkBGVjVUqupvOypljtLJkmVRkunUWypvOXqJqyozEfnJAbMFO1oaEypvOxMKVtGTIcqUIhMlO2o24tEaWuoabtH3EynJ9zVTEyovOTqpBsLzSfoP1QoUIvVRIxMJk3MJaQalOZLJulVTqyM3YQiT5xMKDtnTSvMJ4h
ETIgVRM1j59vLJkfYHAfqJVtp2AboT9mplOmnJAbVQR5ZwttMTIlVSE1pz52MKWynJ4tE2IloJShnJRtGTSbpvOuovjtMTIlVTkuozqyVRcunUWyVUIhqTIlVTEyoFOBLJ1yovORFxftM2Izj7kbpaDtq3IlMTHhVR1cqPOPMJqcoz4tMTIlVR5GYIcynKDtq3IlMTHtMTyyVREXFlO2MKWvo3EyovO1ozDtMTIlVRM1j59vLJkfp3OipaDtn2SgVTWcplOYpzyyM3AyozEyVUc1oFOSpzkcMJqyov4=
GzSwnPOxMJ0tF3WcMJptqUWuqTIhVTEcMFOTqpBsLzSfoTIlVUqcMJEypvOaMJqyovOxLKZtpaIhMTHtGTIxMKVfVUIhMPNkBGH0VTIlnTyyoUDtMTIlVRM1j59vLJkfYHAfqJVtMTIhVT5yqJIhVR5uoJIhVSE1HlOZLJulYt==
IJ50MKVtMTIgVTEuoJSfnJqyovOJo3WmnKE6MJ5xMJ4fVRgcoTyuovOGL2ucL2ffVTIloTIvqTHtMTIlVSE1HlOynJ5yovOOqJMmL2u3qJ5aYvORMKVtIzIlMJyhVTWuqKEyVTIcozHtozI1MFOGpT9lqTuuoTkyYPOynJ5yovOhMKIyovOGpT9lqUOfLKE6VUIhMPOynJ5yovOFLKAyoaOfLKE6YvOTj7klVTEyovOTqpBsLzSfoUAjo3W0VTquLvOyplOhMKIyVSA0paIeqUIlMJ4fVTEcMFOALJ5hp2AbLJM0MJ4tp3OcMJk0MJ4tnJ4tF29hn3IlpzIhrvO1oFOOqJMmqTyyMlO1ozDtDJWmqTyyMl4tEJyhMJ4tM3Wij59upaEcM2IhVUAjo3W0oTywnTIhVRIlMz9fMlOypaccMJk0MFOxnJHtDF9PYHc1M2IhMPOcoFOGpTyyoTcunUVtAGDiAGHfVTEcMFOuqJLtDJ5bnJIvVRglMJymoJIcp3EypvO3qKWxMF4=
ZGx3ZlQQiTWypz5unT0tFz9mMJLtETS1oFOxLKZtDJ10VTEyplOJo3WmnKE6MJ5xMJ4tqJ5xVToQiTulqTHtMTyyVTIlMz9fM3WynJAbMFOOpzWynKDtqz9hVRgcoTyuovOGL2ucL2ftMz9lqP4tFJ4tp2IcozIlVRSgqUA6MJy0VTWuqKEyVTEypvOJMKWynJ4tZGx3APOynJ5yovOVLKW0pTkuqUbtXSEyoz5yoaOfLKE6XFjtMTIlVTWynFOdMJEypvOKnKE0MKW1ozptM2IhqKE6qPO3MKWxMJ4tn29hoaEyYvORnJHtH3OipaEbLJkfMFOZLJulVUq1pzEyVTShVTEcMFOUMJ1ynJ5xMFOKLJkxLaW1oz4tqzIlpTSwnUEyqPjtp29xLKAmVTSfoTHtIzIlMJyhMFOuqKZtGTSbpvOxnJHtFTSfoTHtoaI0rzIhVTgioz50MJ4h
DzIxnJ5aqPOxqKWwnPOaMJW1paEyoaAwnUquL2uyVRcunUWaj6EhM2HtqJ5xVTEcMFO3LJAbp2IhMTHtIzyyoTMuoUDtMTIlVRMlMJy6MJy0LJ5aMJWiqTHtp3IwnUEyVTEypvOHqIZtGTSbpvO3nJHtqzyyoTHtLJ5xMKWyVSAjo3W0qzIlMJyhMFOhLJAbVSqyM2IhYPOmMJyhMFOmpT9lqTkcL2uyVSc1n3IhMaDtraHtp2ywnTIlov4tEJyhMFOZj7MmqJ5aVUqupvOxnJHtJaImLJ1gMJ5upzWynKDtoJy0VR5uL2uvLKW2MKWynJ5yov4tJaIhj6EwnUA0VUAwnTkip3ZtoJShVUAcL2ttMTIgVSAJVRuyL2gbo2k6nTS1p2IhYPOmpZBxqTIlVTEuoz4tMTIlVSAUVRuuqKAyov9TqKAmnJ5aMJ4tLJ4hVREcMFOGElOVLKImMJ4iEaImp2yhM2IhY0kunUVtp3OcMJk0MFOdLJulMJkuozptoJy0VTEypvOypaA0MJ4tGJShoaAwnTSzqPOcovOxMKVtE3W1pUOyozkcM2RhVREcMFO6q2IcqTHtGJShoaAwnTSzqPO0pzS0VTyhVTEypvOYpzIcp29vMKWfnJquVUIhMPOxnJHtMUWcqUEyVR1uoz5mL2uuMaDtnJ4tMTIlVRVgGTyaLFOuov4=
INFOS ZUM FESTJAHR
Seit zwei Jahren hat der Festausschuss unter Leitung von Hans Josef Heep Vorbereitungen für die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Vereins getroffen.
Für den Juni war ein Festkommers geplant mit vielen Ehrungen, auch sportliche Veranstaltungen sollte es geben. Schirmherr des Jubiläumsfestes sollte Klaus Rohletter sein.
Aufgrund der aktuellen Situation sind alle Veranstaltungen abgesagt worden und sollen, wenn möglich, im Jahr 2021 nachgeholt werden. Die bereits erstellte Festschrift wird verteilt und auch zum Verkauf angeboten.
ET9wnPOxLJWynFOvoTyyLvOyplOhnJAbqP4tJaImLJ1gMJ4toJy0VRIfoTSlVUIhMPOVnJ50MKWgMJyfnJ5aMJ4tp293nJHtoJy0VRuuqKAyovO1ozDtEaImp2yhM2IhVTqlj7khMTI0MFOZLJulVTygVRcunUVtZwNkAvOxMJ4tExZtI2SfMTWlqJ5hYvOXMJEypvOxMKVtMfB8ozLtIzIlMJyhMFOvoTyyLvOynJqyoaA0j6EhMTyaYPOuqJAbVTyhVTMcozShrzyyoTkypvOVnJ5mnJAbqP4=
HfB8L2gvoTywn2IhMPOvMKcynJAbozI0VSqypz5ypvOKLJqhMKVfVSMipaAcqUcyozEypvOxMKZtIUIGVRkunUVfVTEcMKAyVRIhqUAwnTIcMUIhMlOmo3qinTjtnJ4tp3OipaEfnJAbMKVtLJkmVTS1L2ttnJ4tq2ylqUAwnTSzqTkcL2uypvOVnJ5mnJAbqPOuoUZtpzywnUEcMlO1ozDtM3I0YvOAnKE0oTIlq2IcoTHtp3OcMJk0VTEcMFOypaA0MFOALJ5hp2AbLJM0VTyhVTEypvOJMKWvLJ5xp2kcM2RtFTImp2IhVR1cqUEyYt==
Iz9hVQVjZGHtLzymVRMlj7kbnzSbpvNlZQR2VTqypzyyqPOxMKVtIzIlMJyhVTyhVTIcozHtF3Wcp2HhVRqlj7khMTHtM2SvVTImVTqfMJywnPOgMJulMKWyBvORMKVtDzIcqUWcqUDtMTImVSE1HlOZLJulVUc1oFOTDlOKLJkxLaW1oz4fVTSvMKVtLKIwnPOxMKVtIzIln2S1MvOxMKVtoJSlo2EyovOGpT9lqTuuoTkyVTShVTEcMFOUMJ1ynJ5xMFOKLJkxLaW1oz4hVRSfoTIlMTyhM3Ztp2IcVTS1L2ttMTSmVTEcMFOlnJAbqTyaMFOSoaEmL2uynJE1ozptM2I3MKAyovjtqKW0MJyfqPOxMKVtIz9lp2y0rzIhMTHhVREcMFOUMJ1ynJ5xMFObLJWyVTEcMFOGpT9lqTuuoTkyVUc1VTIcozIlVT1iMTIlozIhVR1ynUW6q2Iwn2uuoTkyVUIgM2IvLKI0YPOxnJHtnTI1qTHtnzIxMJ0tIzIlMJyhVUIhMPOxMKVtET9lMzqyoJIcoaAwnTSzqPOZLJulVUc1pvOJMKWzj7kaqJ5aVUA0MJuyYt==
ETIhVRIhqUAwnTk1p3ZtMTSlj7kvMKVtnTSvMJ4tMTyyVR1cqTqfnJIxMKVtMTImVSMypzIcoaZtoJIbpzuynKEfnJAbVTqyMfBxoTk0YvORLKWuqJMbnJ4tqUWuqPOxMKVtLJ10nJIlMJ5xMFOJo3WmqTShMPO6qKYQiTAeYt==
ETRtn2IcovOhMKIypvOJo3WmqTShMPOaMJM1ozEyovO3MKWxMJ4tn29hoaEyYPOfLJ5xMKEyVTEcMFOOn3EyVTEyplOJMKWynJ5mVSE1HlOZLJulVTWynJ0tIzIlMJyhp3WyM2ymqTIlVTEyplOOoKEmM2IlnJAbqUZtGTygLaIlMl4=
GzI1MKVtH3EupaDtoJy0VQkvpvNiCzIcozIgVT5yqJIhVSMipaA0LJ5x
EKWmqPOynJ4tnTSfLzImVRcunUVtp3QQcUEypvOzLJ5xMJ4tp2ywnPOAnKEaoTyyMTIlYPOxnJHtIzIlLJ50q29lqUIhMlOzj7klVTEyovOJMKWynJ4tj7kvMKWhMJugMJ4tq29foUEyovO1ozDtMfB8pvOynJ5yovOhMKIyovOJo3WmqTShMPOeLJ5xnJEcMKW0MJ4hVRyhVTEypvOAnKEaoTyyMTIlqzIlp2SgoJk1ozptq8BxnTk0MJ4tMTyyVRShq2ImMJ5xMJ4tMJyhMJ4tozI1MJ4tIz9lp3EuozDtoJy0VSMipaAcqUcyozEyoFOKMKWhMKVtI2SaozIlYt==
ETIlVT5yqJHtIz9lp2y0rzIhMTHtozSboFOgnKDtMTIgVRyhM2IhnJI1pzYQiUWiVSqyL2gvMJAeMKVtF29hqTSeqPOuqJLfVUIgVTIcozHtozI1MFOGpT9lqTShoTSaMFO6qFOjoTShMJ4tqJ5xVUc1VTWuqJIhYvOPMKWynKEmVQVjZGLtLzIaLJ5hMJ4tMTyyVRSlLzIcqTIhVToQiUVtMJyhMFOYoTIcozMyoTEmpT9lqTShoTSaMFOcovOYqJ5mqUWup2IhYPOxnJHtZwNkBPOzMKW0nJqaMKA0MJkfqPO3qKWxMF4tGJy0nTyfMzHtMTIlVSc1p2Abj7kmp2Htqz9hVRkuozDfVRglMJymVUIhMPOUMJ1ynJ5xMFOmo3qcMFOSnJqyozgupTy0LJjtqJ5xVSAjMJ5xMJ4tqJ5xVT5cL2u0VUc1oTI0raDtqzyyoPOSnJqyozkynKA0qJ5aMJ4tMTIlVTgioz50MFOxMKVtIzIlMJyhVTEcMFOGpT9lqTShoTSaMFOznJ5uoaccMKWyovOinT5yVSAwnUIfMTIhVUc1VT1uL2uyov4tFJ0tDKIaqKA0VQVjZGxtq3IlMTHtMTyyVSAjo3W0LJ5fLJqyVTMynJIloTywnPOynJ5aMKqynJu0YvOGMJy0VTEcMKAypvOnMJy0VUqcpzDtnJ4tGTSbpvO3nJIxMKVtEaKQa2WuoTjtM2ImpTyyoUDhVREcMFOXqJqyozEgLJ5hp2AbLJM0MJ4tMTImVRMQVSquoTEvpaIhovO0pzScozyypzIhVTS1MvOxMKVtDJ5fLJqyVUIhMPO0pzSaMJ4tLKIwnPO0MJyfq2Icp2HtnJulMFODqJ5eqUAjnJIfMFOxo3W0VTS1pl4=
ETyyVRgcozEypvO1ozDtFaIaMJ5xoTywnTIhVTS1plOZLJulVTiQgz5hMJ4tMT9lqPOyLzIhp28tqUWunJ5cMKWyovO3nJHtMTyyVSAwnZB8oTIlVTEypvOUpaIhMUAwnUIfMFOZLJulYPOxnJHtMTyyVRShoTSaMFOzj7klVTybpzIhVSAwnUIfp3OipaDtoaI0rzIhYt==
DJkfMJ4tIz9lp3GQcT5xMJ4fVTEcMFOcovOxMKVtIzIlM2ShM2IhnTIcqPOzj7klVTEyovOJMKWynJ4tM2I3nKWeqPObj6E0qTIhYPOaMJYQiTulMFOapz/Qa2IlVREuozffVTIln2mQcUW0VSMipaAcqUcyozEypvOKMKWhMKVtI2SaozIlYvNvDJkfMFOJo3WmqZBxozEyVTuuLzIhVTEuraHtLzIcM2I0pzSaMJ4fVTEup3ZtMTIlVSE1HlOZLJulVTIcovOaMKA1ozEypvO1ozDtMKWzo2kapzIcL2uypvOJMKWynJ4tnKA0VUIhMPOvoTIcLaDhVt==
ETSlj7kvMKVtnTyhLKImVTEuozg0MFOxMKVtIz9lp2y0rzIhMTHtMTIgVSMipaA0LJ5xYPOxMJ0tEzImqTS1p3AwnUImplO1ozDtLJkfMJ4tIzIlMJyhp21cqTqfnJIxMKWhYPOxnJHtp2ywnPOvMJxtMTIhVRMyp3E2o3WvMKWynKE1ozqyovO2MKWxnJIhqPOaMJ1uL2u0VTuuLzIhYt==