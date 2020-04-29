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Mittwoch, 29.04.2020 - 14:08
4 min

Corona lässt die Feier zum 100. Geburtstag des TuS Lahr platzen

Im Ort wird Kirmes gefeiert, als Jugendliche beschließen, einen Fußball-Club zu gründen. 100 Jahre später will der TuS Lahr Geburtstag feiern, muss sich wegen Corona aber gedulden.

Die A-Jugend des TuS Lahr aus der Saison 1954/55 feiert für den Verein einen der großen sportlichen Erfolge. Foto: TuS Lahr

Die A-Jugend des TuS Lahr aus der Saison 1954/55 feiert für den Verein einen der großen sportlichen Erfolge. Foto: TuS Lahr

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Fotos
Die A-Jugend des TuS Lahr aus der Saison 1954/55 feiert für den Verein einen der großen sportlichen Erfolge. Foto: TuS Lahr

Die A-Jugend des TuS Lahr aus der Saison 1954/55 feiert für den Verein einen der großen sportlichen Erfolge. Foto: TuS Lahr

Ein Blick in die sportliche Geschichte des Jubiläumsvereins: Die Mannschaft des TuS Lahr in den 1950-er Jahren. Foto: TuS Lahr

Ein Blick in die sportliche Geschichte des Jubiläumsvereins: Die Mannschaft des TuS Lahr in den 1950-er Jahren. Foto: TuS Lahr

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INFOS ZUM FESTJAHR

Seit zwei Jahren hat der Festausschuss unter Leitung von Hans Josef Heep Vorbereitungen für die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Vereins getroffen.

Für den Juni war ein Festkommers geplant mit vielen Ehrungen, auch sportliche Veranstaltungen sollte es geben. Schirmherr des Jubiläumsfestes sollte Klaus Rohletter sein.

Aufgrund der aktuellen Situation sind alle Veranstaltungen abgesagt worden und sollen, wenn möglich, im Jahr 2021 nachgeholt werden. Die bereits erstellte Festschrift wird verteilt und auch zum Verkauf angeboten.

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