Corona-Protest in Limburg getarnt als Karnevalsumzug

LIMBURG - In den Sozialen Medien wird für Samstag, 26. Februar, ein "Dreierbundumzug" in Limburg angekündigt. Doch mit den Fastnachtsvereinen in der Stadt, dem "Ring Limburger Carneval" (RLC) oder der Stadt hat dieser Umzug nichts zu tun. Das stellen Uli Vogelrieder als Präsident des RLC und Limburgs Bürgermeister Marius Hahn (SPD) klar.

Der Umzug sei ein "Protestmarsch für unsere Selbstbestimmung, für unsere Kinder, für Freiheit und Demokratie", heiße es auf dem digital verbreiteten Hinweis. "Querdenker nutzen unser Kulturgut, um einen Karnevalsumzug durch Limburgs Straßen ziehen zu lassen, der mit dem Brauchtum Fastnacht jedoch nichts zu tun hat", macht dazu Uli Vogelrieder deutlich. "Der 'Ring Limburger Carneval' sowie alle Vereine des Dreierbunds distanzieren sich auf das Schärfste von einem Umzug im Namen eines Dreierbunds, dem es nicht um das Brauchtum Karneval geht", betont er.

Unterstützung findet Vogelrieder beim Limburger Bürgermeister. "Es ist überaus bedenklich, wenn die erneute Absage des Umzugs durch den 'Ring Limburger Carneval' dazu genutzt wird, nun zu einem Fake-Umzug einzuladen, dessen Botschaft jedoch nichts mit Fastnacht zu tun hat, sondern vom Protest gegen Corona-Maßnahmen getragen wird", unterstreicht Hahn.

Umzug ist bei der Stadt angemeldet

"Seit zwei Jahren muss ich als Präsident des RLC den Umzug in Limburg aufgrund der Pandemie absagen, Hunderte von Akteuren bedauern dies sehr und hoffen auf 2023, wenn der große Karnevalsumzug wieder mit all seinen Prunkwagen, Kapellen und den vielen Gardemädchen und Jungs durch die Straßen Limburgs zieht", erklärt RLC-Chef Vogelrieder. Er berichtet von vielen Anrufen, die bei ihm wegen des nun angekündigten Umzugs eingingen. "Viele sind verärgert, weil sie nun glauben, dass der abgesagte Umzug des Dreierbunds nun doch stattfindet", so Vogelrieder.

Der Umzug am Samstag ist bei der Stadt angemeldet, heißt es in deren Pressemitteilung. Start sei auf dem Marktplatz in der Ste.-Foy-Straße. Die Veranstaltung sei durch die Versammlungsfreiheit gedeckt. Das Ordnungsamt der Stadt werde in Zusammenarbeit mit der Polizei Auflagen zur Durchführung machen.