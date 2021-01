Coronavirus-Mutation in Limburger Altenheim nachgewiesen

Die Schutzmaßnahmen in dem Limburger Altenheim sind deutlich ausgeweitet worden, nachdem dort eine Corona-Mutation aufgetreten ist. Symbolfoto: dpa

LIMBURG - Eine Corona-Mutation ist in einem Limburger Altenheim nachgewiesen worden. Die Schutzmaßnahmen in der Einrichtung sind deutlich ausgeweitet worden, meldet die Kreisverwaltung. Das Robert Koch-Institut sei um Hilfe gebeten worden. Das Gesundheitsamt des Landkreises hatte Abstriche an die Virologie der Uniklinik Frankfurt gesandt. Am Freitag meldete die Klinik, dass in drei von 100 Proben eine Mutation nachgewiesen worden sei. Diese veränderte Virusvariante könnte für eine erhöhte Ansteckungsfähigkeit mitverantwortlich sein. Grund für die Untersuchung war ein nach Kreisangaben "anhaltendes, erhebliches Ausbruchsgeschehen" in dem Heim. Nun sind weitere Untersuchungen nötig, meldet die Kreisverwaltung. Dazu werden Proben in ein Speziallabor nach Berlin gesandt.

Der Nachweis der Mutation mache eine Erhöhung der Schutzmaßnahmen für die Bewohner in den Alten- und Pflegeheimen des Landkreises erforderlich, heißt es in einer Mitteilung des Kreises. Darüber hinaus wurde bereits ein Amtshilfeersuchen an das Robert-Koch-Institut zur weiteren Unterstützung der Ermittlungen eingeleitet. Die drei betroffenen Personen - zwei Mitglieder der Mitarbeiterschaft und eine Person aus der Bewohnerschaft - befinden sich in Quarantäne.