Damit die Luft besser wird

Der Fahrzeugbestand der Stadt wird, wo es geht, auf E-Antrieb umgestellt. Auch dadurch soll die Belastung mit Stickstoffdioxid gesenkt werden. Foto: Stadt Limburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg (red). Die Luft in Limburg soll besser werden. Dazu sollen viele einzelne Bausteine beitragen. Das Maßnahmenpaket für den sogenannte "Green City Plan" war im Sofortprogramm "Saubere Luft 2020" des Bundes von der Stadtverordnetenversammlung der Domstadt im August 2018 beschlossen worden. Über das Programm erhält die Stadt Fördergelder vom Bund. Der Magistrat wurde nun davon in Kenntnis gesetzt, was dazu bereits umgesetzt wurde: "Das Thema Verkehr ist sehr komplex. Verbesserungen in absehbarer Zeit sind nur durch viele kleine einzelne Vorhaben und Projekte zu erreichen", macht Bürgermeister Dr. Marius Hahn (SPD) deutlich. Das werde auch deutlich bei dem Blick auf die Vorhaben im Zusammenhang mit dem Green-City-Plan. Viele "Baustellen" mit unterschiedlichen Beteiligten. "Wir sind auf einem guten Weg", ist der Bürgermeister überzeugt.

Der 2017 in Betrieb gegangene Verkehrsleitrechner soll demnach mit zusätzlichen Daten gefüttert und zu einem Verkehrsleitsystem ausgebaut werden. Die vorbereitenden Arbeiten laufen. Dieses System soll schließlich über Infotafeln wichtige Informationen über den Verkehrsfluss in der Innenstadt an die Autofahrer weitergeben. Hier, so Hahn, seien weitere Abstimmungsgespräche mit den Verkehrsträgern (Landkreis, Land, Hessen Mobil) notwendig.

Weitere E-Ladesäulen

werden geplant

Ein Überblick über die Maßnahmen: In Abstimmung mit der EVL werden aktuell in allen Stadtteilen weitere Standorte für Ladesäulen für Elektrofahrzeuge geplant. Noch in diesem Jahr sollen sie installiert werden. Des Weiteren werden Standorte für E-Carsharing und für Mobilitätsstationen in allen Stadtteilen und in Blumenrod geplant. Die Stadt selbst hat zwei E-Lastenräder angeschafft und baut ihre Fahrzeugflotte mit E-Antrieb weiter aus.

Die Stadtverwaltung erarbeitet ein betriebliches Mobilitätsmanagement. Dazu läuft aktuell eine Umfrage unter den Mitarbeitern. Auch andere Unternehmen sollen diesbezüglich beraten werden.

Zudem laufen Vorbereitungen für ein City-Logistik-Konzept in der Innenstadt. Dazu wurde im Vorfeld ein Arbeitskreis mit CityRing, IHK und dem Altstadtkreis ins Leben gerufen. Die Erstellung eines Konzepts kann jetzt ausgeschrieben werden, da der Förderbescheid vorliegt.

Für die Erneuerung des Parkleitsystems in der Innenstadt ist im Haushalt eine Anlaufrate in Höhe von 180 000 Euro vorgesehen, weitere 60 000 Euro für ein Konzept zum Straßenparkraum und seiner Bewirtschaftung. Ziel ist es, den Parksuchverkehr zu reduzieren. Auch dieses Konzept wird ausgeschrieben, wenn der Förderbescheid vorliegt.

Für ein Fahrradparkhaus laufen aktuell Gespräche mit möglichen privaten Anbietern. Zudem ist ein Förderantrag für die Erstellung eines Radverkehrskonzepts beim Land gestellt worden. So sollen Lücken im Wegesystem geschlossen, neue Wege sowie Abstellanlagen im gesamten Stadtgebiet geplant werden.

Seit März sind die Busse der Stadtlinie nach der neuesten Euro 6-Norm unterwegs und eine neue Buslinie verstärkt die Verbindung zwischen der Innenstadt und der Dietkircher Höhe.

Die Planung für dynamische Fahrgastinformationen sind abgeschlossen. Der Auftrag für die Installation der Anlagen für Nutzer des öffentlichen Personenverkehrs ist vergeben und die Anlagen sollen bis Ende September in Betrieb genommen werden - sieben in der Innenstadt, sieben in den Stadtteilen.

Geplant ist ein digitales Mobilitätsportal. Dazu laufen aktuell Abstimmungsgespräche mit dem RMV bezüglich einer Fortentwicklung der RMV-App.

Das Anrufsammeltaxi soll zum On-Demand-Angebot ausgeweitet werden. Jeder kann damit per Telefon, Internet oder App ein Auto oder einen Kleinbus bestellen. Eine spezielle Software entwickelt jede Route individuell und sorgt dafür, dass der Fahrgast in weniger als 15 Minuten an seinem Wunschpunkt einsteigen kann. Fahrgäste mit dem gleichen oder einem ähnlichen Weg teilen sich dabei das Fahrzeug.

Im Rahmen des Green-City-Plans sind bereits verschiedene Maßnahmen umgesetzt worden, die die Schadstoffbelastung in der Innenstadt reduzieren sollen. Zusammen mit der EVL wurde ein E-Carsharingangebot aufgebaut, das die Verwaltung auch selbst nutzt. Das Jobticket sowie eBike-Leasing für alle Mitarbeiter sind eingeführt und werden rege genutzt.

Das Angebot des Anrufsammeltaxis wurde deutlich kundenfreundlicher gestaltet und durch ein Anschlusslinientaxi ergänzt.

Verschiedene Lücken im Radwegenetz der Innenstadt wurden bereits geschlossen. Neue, benutzerfreundliche Abstellanlagen werden im Stadtgebiet aufgestellt, in ICE-Parkhaus wurden neue Fahrradboxen mit Stromanschluss aufgestellt.

Mit verschiedenen Kampagnen wurde auf das Thema der Luftbelastung hingewiesen und auch Lösungsvorschläge wurden aufgezeigt, beispielsweise mit den Kampagnen "Stadtradeln", "Mit dem Rad zum Arbeit" und dem jährlichen Fahrradaktionstag. In diesem Jahr musste aufgrund der Pandemie auf die vorgenannten Veranstaltungen verzichtet werden. Auch das Anrufsammeltaxi wurde mit einer Kampagne bekannter gemacht und wird seitdem sehr gut angenommen. Die jüngste Kampagne heißt "Frischer Wind für Limburg.