Das Erinnern bewahrt vor Wiederholung

Rabbiner Oleksandr Hofman (l.) spricht bei der Gedenkveranstaltung auf dem jüdischen Friedhof das Totengebet. Die Erinnerung an die ermordeten Juden aus Limburg halten auch Elena Kopirovskaja, Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, und Bürgermeister Marius Hahn wach. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Es wird schwerer, die Erinnerung an die Verbrechen in der nationalsozialistischen Zeit und an den Holocaust wach zu halten. Denn immer weniger Zeitzeugen stehen zur Verfügung, um authentisch zu berichten. Umso wichtiger ist es, das Erinnern auch in Form von Gedenktagen aktiv zu begehen - das verdeutlichte Elena Kopirovskaja als Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Limburg-Weilburg.

Jüdische Gemeinde, die Stadt Limburg und die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit hatten sich darauf verständigt, aus Anlass des Holocaust-Gedenktags am 27. Januar an die Limburger Opfer am Sonntag, 30. Januar, zu erinnern.

Sehr kleine Feier

wegen der Pandemie

Aufgrund der Corona-Pandemie fand dieses Gedenken in einem sehr kleinen Rahmen statt. Rabbiner Oleksandr Hofman machte nach seinem Totengebet deutlich, dass nur die Erinnerung und das Erzählen von und über den millionenfachen Mord an der jüdischen Bevölkerung davor bewahrt, dass sich diese schrecklichen Ereignisse wiederholen.

DIE OPFER AUS LIMBURG Insgesamt verloren (nach jetzigem Kenntnisstand) 195 Menschen aus Limburg und den Stadtteilen durch die Nazis ihr Leben: Margarete Adam geb. Grill, Berta Adler geb. Kallheim, Paula Back geb. Hecht, Agnes Basquit, Sabina Benzion geb. Liebmann, Jenny Berg geb. Löwenberg, Auguste Beringer geb. Kahn, Isidor Beringer, Johanna Besmann geb. Lichtenstein, Moritz Blumenthal, Siegmund Blumenthal, Georg Bill, Oskar Billion, Johannes Böhme, Walter Born, Joseph Brandenburger, Irene Braun, Elfi Brieger, Renate Brüggemann, Olga Buxbaum geb. Oppenheim, Heinz Buxbaum, Johanna David geb. Sternberg, Maria Dernbach, Maria Margarete Dillmann, Anton Dippe, Gerda Dua geb. Kaiser, Maria Elzemann geb. Denner, Rolf Eschenheimer, Rosi Eschenheimer, Else Regina Fassbender geb. Feibelmann, Otto Fassbender, Else Frank geb. Rosenthal, Dr. Adolf Friedländer, Ilse Friedländer, Maria Friedländer geb. Grosser, Hedwig Girshausen geb. Fachinger, Jakob Heinrich Göbel, Fanny Goldberg geb. Leibowitz, Hedwig Goldschmidt, Hermann Goldschmidt, Henriette Goldschmidt geb. Königsberger, Jacobine Goldschmidt geb. Simon, Jenny Goldschmidt geb. Hecht, Selma Goldschmidt geb. Rosenthal, Ernst Graumann, Karl-Heinz Grill, Margarethe Hahn, Lina Hecht geb. Metzger, Nelly Hegar geb. Wolff, Lina Heldenmuth geb. Blumenthal, Günther Josef Heun, Sally Heymann, Johann Hilfrich, Franziska Hirsch geb. Blumenthal, Irma Hirsch geb. Metzger, Johanna Hirsch, Hans Höfel, Lina Höfel geb. Schmidt, Friedrich Heinrich Hofmann, Adolf Isselbächer, Sara Isselbächer geb. Faber, Paul Ernst Jonescheid, Julius Jung, Albert David Kahn, Jenny Kahn geb. Löwenstein, Elise Kaiser geb. Sternberg, Frieda Kaiser geb. Schönfrank, Rika Kaiser geb. Schönfrank, Heinrich Kaiser, Josef Kaiser, Salomon Kaiser, Sally Kaiser, Anton Kincl, Adam Kind, Josef Hermann Klein, Johanna Krämer geb. Blumenthal, Johannes Leodegar Kremer SAC, Jaroslav Kühnel, Herbert Lamboy, Gertrude Lehmann geb. Sternberg, Lina Lehmann geb. Meyer, Martha Lenz geb. Sternberg, Adolf Leopold, Margot Leopold, Max Leopold, Rosa Leopold geb. Hecht, Elise Levi geb. Marx, Hedwig Billa Levi, Hermann Liebmann, Amalie Lindheimer, Josef Linz, Felix Lion, Irma Lion geb. Sternberg, Emil Löb, Hedwig Löb, Johanna Löb geb. Kron, Raphael Felix Löb, Emmy Löwenberg geb. Hess, Ilse Löwenberg, Moritz Löwenberg, Dina Löwenstein, Josef Ludwig, Franz Xaver Maier SAC, Marta Margo geb. Sternberg, Augusta Margulies geb. Lomnitz, Josef Masat, Eduard Melcher, Elisabetha Merz, Pauline Merz, Abraham Albert Metzger, Auguste Metzger geb. Sonnenberg, Lina Meyer geb. Blumenthal, Metha Meyerstein geb. Herz, Hermann Minc, Max Moch, Liane Moses, Margarete Moses geb. Simon, Werner Daniel Moses, Julie Nathan, Johanna Neufeld geb. Sachs, Bella Neumann geb. Schaumburger, Wilhelm Ohl, Hermann Oppenheimer, Hermann Walther Oppenheimer, Berta Ornstein geb. Strauss, Ludwig Ornstein, Eduard Ossowski SAC, Georg Silvester Otto, Siegbert Philipp, Zitoni Pintus geb. Oppenheimer, Dora Rieser geb. Löwenberg, Katharina Roll, Ellen Esther Rosenthal, Felix Rosenthal, Ferdinand Rosenthal, Ida Rosenthal geb. Aumann, Irma Rosenthal geb. Stern, Julie Rosenthal geb. Hachenburger, Max Rosenthal, Olga Rosenthal geb. Thalheimer, Robert Rosenthal, Kurt Rosper, Hermann Sachs, Rosa Sachs geb. Flörsheim, Jenny Salomon geb. Oppenheimer, Erich Josef Schardt, Berta Schaumburger geb. Rosenthal, Hans Schaumburger, Isidor Schaumburger, Rolf Simon Schaumburger, Sabine Schaumburger geb. Bruckmann, Siegmund Schaumburger, Iwan Schlemin, Georg Schmidt, Karola Schnurmann geb. Kaiser, Melanie Sittenberg geb. Strauss, Johanna Sonnenberg, Paul Souquiere, Berta Stern geb. Rosenthal, Elisabeth Stern geb. Mayer, Ferdinand Stern, Friedrich Stern, Lina Stern, Babette Sternberg geb. Mayer, Erich Sternberg, Moritz Sternberg, Hugo Max Sternberg, Rosa Stiefel geb. Mühlfelder, Emmy Strauss geb. Rosenthal, Hannelore Strauss, Heinz Strauss, Hermann Strauss, Irma Strauss geb. Isselbächer, Johanna Süssmann geb. Levi, Selma Sussman geb. Gerolstein, Alois Timmesfeld, Franz Traut, Erna Treidel geb. Hecht, unbekannter Mann, unbekannter Pole, unbekannter Russe, unbekannter Russe, Ingrid Irmgard Wagner, Isidor Waldmann, Adolf Wallenstein, Frieda Wallenstein geb. Liebmann, Rosa Weinberger, Albert Wolf, Alfred Wolff, Grete Wolf geb. Nathan, Hans Wolf, Ilse Käthe Wolf geb. Stiefel, Julius Franz Wolf, Simon Wolf und Peter Zirfas.

Vor der Stele mit den Namen der jüdischen Opfer aus Limburg auf dem jüdischen Friedhof forderte Elena Kopirovskaja dazu auf, alle derer zu gedenken, die in Limburg und den Stadtteilen ihre Heimat hatten und von dort aus deportiert und ermordet wurden. Die Vorsitzende las dazu auch die Namen der jüdischen Opfer vor. "Ich schäme mich für jeden Namen, der hier genannt wird. Wir müssen deshalb immer wieder daran erinnern, was in diesem Land möglich war", verdeutlichte Bürgermeister Marius Hahn (SPD).

Er erinnerte an den Jahrestag der Wannsee-Konferenz, auf der vor 80 Jahren hochrangige Vertreter der NS-Reichsregierung und der SS die bürokratische Organisation des Holocaust besprachen - und sich anschließend zum Frühstück zusammensetzten.

Es erschrecke ihn, so Hahn, wie wenig heute gerade bei jüngeren Menschen über diese Verbrechen bekannt sei und er findet es geradezu abstoßend, wenn sich Teilnehmer von Kundgebungen oder an so genannten "Spaziergängen" einen Davidstern an die Kleidung heften und darunter den Schriftzug "Impfgegner" anbringen.

Nicht nur jüdische Bürger wurden Opfer der NS-Diktatur, auch politisch Andersdenke, Gewerkschafter oder auch Behinderte wurden ermordet. Stadtarchivar Christoph Waldecker verlas die Namen der nichtjüdischen Opfer im Rahmen der Gedenkveranstaltung.

Julius Löb überlebt das Todeslager Auschwitz

Einer der jüdischen Bürger aus Limburg, die die Nazizeit und das KZ Auschwitz überlebten, war Julius Löb aus Staffel. Als am 27. Januar 1945 Soldaten der Roten Armee das Vernichtungslagers Auschwitz befreiten, fanden sie noch 4500 ausgemergelte und zumeist kranke Häftlinge vor, von denen noch viele in den folgenden Wochen starben. Einer derjenigen, die das Todeslager überlebt hatten, war Julius Löb. Er wurde 1904 als Sohn des Handelsmannes Raphael Löb und seiner Ehefrau Johanna geboren. Beruflich trat er in die Fußstapfen seines Vaters und wurde Kaufmann. Er heiratete die katholische Käthe Schalenberg aus Kruft, nachdem er kurz zuvor selbst Katholik geworden war. 1929 wurde dem Paar der Sohn Heinz geboren.

1935 wurde Julius Löb erstmals verhaftet und im KZ Dachau inhaftiert. Nach sieben Monaten wurde er entlassen, hatte sich aber nun täglich bei der Polizei zu melden. Am 10. November 1938 wurde er - wie fast alle jüdischen Männer in Limburg und Umgebung - erneut verhaftet und ins KZ Buchenwald verschleppt. Dort erlebte er schwere Misshandlungen. Unter der Auflage, Deutschland zu verlassen, kam er wieder frei. So ging er in die Niederlande.

Nach dem Einmarsch der Wehrmacht wurde er erneut eingesperrt, diesmal im KZ Westerbork. Nach zwei Jahren kam er frei, wurde aber 1944 wieder ergriffen und am 3. September 1944 nach Auschwitz deportiert. Dort gelang es ihm, bis zur Befreiung des Lagers am 27. Januar 1945 zu überleben.

Im Frühjahr 1945 kehrte Julius Löb in seine Heimat zurück. Seine Versuche, beruflich wieder Fuß zu fassen, scheiterten. An den Folgen der KZ-Haft litt er sein Leben lang körperlich und seelisch. Er sprach fast nie über diese Zeit.

Nachdem 1978 seine Frau Käthe gestorben war, nahm sich Julius Löb kurz darauf das Leben. An ihn, seine ermordeten Eltern und seine Schwester Hedwig erinnern Stolpersteine in Staffel vor dem Haus Schulplatz 26. Sein Bruder Emil, der vor der Flucht nach Frankreich in Diez gelebt hatte, und dessen Tochter Florentine wurden ebenfalls ermordet.