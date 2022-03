Das Fahrrad codieren lassen

Am 31. März können Interessierte in Limburg ihr Rad codieren lassen. Symbolfoto: Jens Etzelsberger

LIMBURG - Am Donnerstag, 31. März, bietet die Polizeidirektion Limburg-Weilburg eine Fahrradcodierung auf dem Gelände der Polizeistation Limburg im Offheimer Weg 44 an. Bei der Codierung wird eine Nummer in den Rahmen des Fahrrads gefräst. Der Code ermöglicht der Polizei, den rechtmäßigen Besitzer oder die rechtmäßige Besitzerin gestohlener Räder ausfindig zu machen.

Diebe sollen

abgeschreckt werden

Ein auf der Gravur angebrachter Aufkleber lässt erkennen, dass das Rad codiert ist, wodurch Diebe abgeschreckt werden sollen. Voraussetzung für die Codierung eines Fahrrads ist das Mitbringen eines Kaufbelegs oder eines sonstigen Eigentumsnachweises für das Fahrrad sowie eines gültigen Personaldokuments. Das Codieren von Carbonrahmen oder anderen speziellen Rahmen ist aufgrund der Materialeigenschaften nicht möglich. Die Aktion findet ausschließlich unter Beachtung der aktuell geltenden Hygieneregeln statt. Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes ist obligatorisch. Aus organisatorischen Gründen ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Interessierte können sich per E-Mail an praevention.pd-lm.ppwh@polizei.hessen.de anmelden. Aufgrund der begrenzten Kapazitäten werden die Termine in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben.

Vor der Anmeldung wird außerdem darum gebeten, unter https://k.polizei.

hessen.de/357028927 zu überprüfen, ob noch freie Plätze vorhanden sind.