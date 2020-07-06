Montag,
06.07.2020 - 16:30
2 min
Das halbe Dach ist bezahlt
"Ich bin Kalkwerk" heißt die Kampagne, mit der das Kalkwerk eine größere Bühne und ein Bühnendach bekommen soll.
CTV+ETyyrv48Y2V+VR5uL2ttMTIlVRSvp2SaMFOxMKZtMTyyp2eQcTulnJqyovOYLJkeq2Iln2Myp3EcqzSfplObLKDtp2ywnPOynJ4tG3WaLJ5cp2S0nJ9hp3EyLJ0tLKImVSMipaA0LJ5xp21cqTqfnJIxMKWhVUIhMPOun3EcqzIhVPWYLJkeq2Iln2IlovVtM2IvnJkxMKDfVTEuplOxnJHtD3Wiq2EzqJ5xnJ5aYHguoKOuM25yVPWWL2ttLzyhVRguoTg3MKWeVvOcovOxnJHtI2IaMFOaMJkynKEyqPObLKDhVRSgVQRlYvOXqJ5cVTqcozptMKZtoT9mYvOnnJIfVTymqPOypljtE2IfMPOzj7klVTIcozHtqzIlM3YQgfBsMKW0MFOPj7kbozHtoJy0VTIcozIgVT5yqJIhVRYQiTuhMJ5xLJAbVTIcoac1ozIboJIhYt==
I2IaMJ4tD29lo25uVTWlnJAbqPN8LaVtYm5xnJHtEzyhLJ56nJIlqJ5aVUqyMj==
ETyyVRSlLzIcqTIhVUAioTk0MJ4tMJyaMJ50oTywnPOuqKZtMTIgVRIloZB2plOxMKZtAQNhVRMyp3EcqzSfplOxMKZtF3IfqUIlYFO1ozDtFaIaMJ5xMfB2pzEypzglMJymMKZtETyyrvOznJ5uoaccMKW0VUqypzEyov4tDJkfMFOOqJM0pfBxM2Htp2yhMPOvMKWynKEmVUMypzqyLzIhYPOxnJHtEKWxLKWvMJy0MJ4tp2yhMPOxqKWwnTqyMfB8nUW0VUIhMPOTqJ5xLJ1yoaEyVTqyp2I0raDhVREuplObLKDtLzIlMJy0plOgMJulVTSfplNkZFNjZQNtEKIlolO2MKWmL2ufqJ5aMJ4hVREuoz4toKImp3EyVTEuplOTMKA0nKMuoPO3MJqyovOxMKVtD29lo25uYHglnKAyVTSvM2ImLJq0VUqypzEyov4tVyqcpvObLKE0MJ4tp2IbpvO2nJIfVRqfj7kwnljtMTSmplOxnJHtqz9hVUIhplOvMJS1MaElLJq0MFOGqTSboTWuqF1TnKWgLFOno3EbVTS1plOKMKA0MKWho2uyVUAiVTg1oTShqPOcp3DhVRImVUqupvOeMJyhVSOlo2WfMJ0fVTSfoTHtDKIzqUYQcTqyVTIlp3DtMJyhoJSfVUc1VUA0o3OjMJ4tqJ5xVTEuplODpz9dMJg0VUW1nTIhVUc1VTkup3AyovVfVTWypzywnUEyqPOGqTIjnTShVSAwnT1cMUDfVRWynKAcqUcypvOcoFOJo3WmqTShMP4tVxwQcUE0MJ4tq2ylVUqcMFOaMKOfLJ50VTWuqJIhVTiQgz5hMJ4fVUsQcUWyVTEuplORLJAbVUWyL2u0rzIcqTyaVUc1oFOTMKA0nKMuoPOzMKW0nJptM2I3MKAyov4vVPWnnJIfVTEypvOYLJ1jLJqhMFOcp3DtMJyhMFOGqJ1gMFO2o24toJyhMTImqTIhplNmAFNjZQNtEKIloljtAGNtZQNjVRI1pz8tq8BxpzIhVTSvMKVtpzywnUEcMlO0o2kfVvjtp2SaqPOHnT9lp3EyovOFo3AuoFjtMTIlVToQiUVtMTyyVRg1oaA0nTSfoTHtqzIlLJ50q29lqTkcL2ttnKA0YvORnJHtF2SgpTSaozHtoZBxqJM0VTWcplO6qJ0tZmRhVRc1oTxhVREuplOCpzquozymLKEco25mqTIuoFObLKDtoaIhVTIcozHtMKWmqTHtDzyfLJ56VTqyrz9aMJ4hVR1cqPOGqTShMPNmYvOXqJkcVUAcozDtLzIlMJy0plOgMJulVTSfplNlZlNjZQNtEKIlolOynJ5aMJquozqyov4tE2IhLKHtAQRmVRIcoacyoUAjMJ5xMKVtnTSvMJ4tDzI0pfBxM2HtnJ4tqJ50MKWmL2ucMJEfnJAbMKVtFZB2nTHtM2IaMJWyov4tj5kvMKVtMTyyp2IhVSc3nKAwnTIhp3EuozDtp2yhMPOxnJHtG3WaLJ5cp2S0o3WyovObo2AbMKWzpzI1qP4tVxcyMTHtoz9wnPOmolOeoTIcozHtH3OyozEyVUeQcTufqPO1ozDtnKA0VToQiUVtqJ5mVUqcL2u0nJpvYPOvMKEioaDtH2AboJyxqP4tIP1GnTylqUZfVRMyp3EcqzSfYHARplOiMTIlVTgfMJyhMKWyVSOlo2E1n3EyVUqypzEyovOcoFOFLJugMJ4tMTIlVRSeqTyiovO2MKWeLKIzqP4tETIlVSWyoz5ypvOcp3DtMTSmVPWFMKE0MKVgDzyypvVhVRI4pTkcrzy0VToQiUVtMTyyVRguoKOuM25yVUqypzEyovOmpTI6nJIfoTHtD2ucpUZtLKImM2IaMJWyovjtoJy0VTEyoFOgLJ4tDJ5mpUW1L2ttLKIzVTIcovOPnJIlVT9xMKVtMJyhVTShMTIlMKZtE2I0pfBxozftnTS0YvOKMJ5hVT1uovOxnJImMJ4tD2ucpPOxLJ5hVTIcozmQgaA0YPO3nKWxVTIcozHtHzI0qTIlM2kiL2gyVTSfoTIhVRShq2ImMJ5xMJ4toJy0qTIcoTIhYPOxLKAmVT1uovOGpTIhMTIlVTymqP4tETSmVR9lM2ShnKAuqTyioaA0MJSgVT3QgzAbqTHtp2ywnPOhqJ4tq2IcqTIlVToQiUVtp2IcozHtJzyyoTHtMJyhp2I0rzIhYFOuqJAbVTyhVTEyovOmo3ccLJkyovOAMJEcMJ4h
GfBxL2umqTImVRMyp3EcqzSfVQkvpvNiCzygVTgioJ1yozEyovOXLJul
VwDhAGNjVRkyqKEyVTgioJ1yovO6qFOxMJ4tEzImqTy2LJkmYvOKMJ5hVTcyMTIlVUMiovOcnT5yovOhqKVtMJyhMJ4tDaW1L2u0MJyfVTEuqz9hVUAjMJ5xMKDfVUquplOypvOvMJygVRMyp3EcqzSfVTS1p2qyM2IvMJ4tnZBxqUEyYPObj6E0qTIhVUqcpvO2nJIfVTqyq29hozIhVvjtp2SaqPOGL2ugnJE0VUqynKEypv4tDKIwnPOynJ4tE2I3nJ5hp3OcMJjtnKA0VTqypTkuoaDh
EKWcLlOGnJEcLzHfVTEypvOmnJAbVTSfplOPMJymnKE6MKVtnJ0tIz9lp3EuozDtqJ0tMTyyVT9hoTyhMF1UMKAwnZBxMaEyVTiQiT1gMKW0YPOgMJyhqQbtVyqcpvOzpzI1MJ4tqJ5mYPO3MJ5hVUqcpvOuoTkyVTucMKVtq2yyMTIlVT1cqPOYqJ5mqPO1ozDtGKImnJftLJg0nKLtq2IlMTIhVTiQgz5hMJ4hVRIlp3EyVSOlo2WyovObLJWyovOvMKWynKEmVUA0LKE0M2IzqJ5xMJ4hVvORLKZtF2Sfn3qypzgzMKA0nKMuoPNlZQVkVUAioTjtq2yyVZB8LzkcL2ttMTShovO3nJIxMKVtLJ0traqynKEyovOXqJ5cYIqiL2uyozIhMTHtp3EuqUEznJ5xMJ4h