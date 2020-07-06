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Montag, 06.07.2020 - 16:30
2 min

Das halbe Dach ist bezahlt

"Ich bin Kalkwerk" heißt die Kampagne, mit der das Kalkwerk eine größere Bühne und ein Bühnendach bekommen soll.

Von Andreas E. Müller
Sonst von vielen besucht: die Konzerte beim Kalkwerk-Festival, das wegen Corona in diesem Jahr ausfällt. Archivfoto: Kalkwerkfestival

Sonst von vielen besucht: die Konzerte beim Kalkwerk-Festival, das wegen Corona in diesem Jahr ausfällt. Archivfoto: Kalkwerkfestival

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