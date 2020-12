"Das Limburg PLus" kommt etwas später

So sieht der Einkaufsgutschein "Dass Limburg Plus" aus, bei dem die Stadt zehn Euro beisteuert. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - "Das ist super, damit hätte ich nicht gerechnet", sagt Bürgermeister Marius Hahn nach dem Wochenende und den über 80 eingegangenen Anmeldungen zur Teilnahme an der Gutschein-Aktion "Das LimburgPLUS". Am Donnerstagabend hatte die Stadtverordnetenversammlung grünes Licht für die Aktion gegeben und die Rahmenbedingungen mit 30 000 Gutscheinen für dieses Jahr - anstatt der ursprünglich geplanten 3000 - und einer Summe von bis zu einer Million Euro, die die Stadt in diesem und kommenden Jahr zur Verfügung stellen kann, noch einmal deutlich aufgebessert.

Allerdings haben die Erweiterung auf 30 000 Gutscheine und eine geänderte Laufzeit konkrete Auswirkungen. Der geplante Verkaufsstart der Gutscheine muss verschoben werden, vom Montag, 14. Dezember, auf Donnerstag, 17. Dezember. "Es gibt jedoch auch gleichzeitig eine gute Nachricht und Beschleunigung, denn die Gutscheine ,Das LimburgPLUS' können nach dem Kauf sofort eingelöst werden", freut sich der Bürgermeister. Bisher war Montag, 21. Dezember, als erster Einlösetag vorgesehen.

Mit dem Gutschein "Das LimburgPLUS" will die Stadt den Einzelhandel und die Gastronomie in Limburg stärken. Der Gutschein besteht aus einem Nennwert in Höhe von 25 Euro, den die Kunden zahlen müssen. Oben drauf gibt es dann zehn Euro, die die Stadt übernimmt. Der Gutschein wird in diesem Jahr im ec-Karten-Format ausgegeben, im kommenden Jahr soll er auch komplett digital zur Verfügung stehen.

MITMACHEN BEI DER AKTION Geschäfte des Einzelhandels, der Gastronomie und weitere, die ihren Standort in Limburg haben und sich an der Gutschein -Aktion "Das LimburgPLUS" beteiligen wollen, können sich per Mail unter gutschein@stadt.limburg.de anmelden.

Der Gutschein wird in diesem Jahr an verschiedenen Verkaufsstellen in der Stadt ausgegeben. War es zunächst das Ziel der Verwaltung, mit drei Verkaufsstellen zu starten, ist es aufgrund der erhöhten Zahl der Gutscheine notwendig, auch hier nachzubessern. Bürgermeister Hahn zeigt sich froh darüber, dass es allein in der "WerkStadt" zehn Verkaufsstellen geben wird, in der Fußgängerzone sind derzeit Verkaufsstellen im Haus Vohl & Meyer sowie bei Factory am Neumarkt geplant. Möglicherweise kommen noch weitere Verkaufsstellen hinzu. In der Altstadt werden die Gutscheine in der Tourist-Info ausgegeben. Pro Person können maximal vier Gutscheine erworben werden, diese Grenze gilt auch anschließend beim Einlösen der Gutscheine, maximal vier pro Einkauf.

Maximal vier Gutscheine

pro Person

Die bisher über 80 teilnehmenden Gewerbebetriebe an der Gutschein-Aktion kommen aus den Bereichen des Handels, der Gastronomie und der Hotels. Für sie wird die Stadt in Kürze eine eigene Homepage zur Verfügung stellen, um konkreter über das Projekt, den Abrechnungsmodus und die Bedienung zu informieren. Eine Teilnahme ist nicht an die Mitgliedschaft im CityRing gekoppelt, allerdings sind einige Bereiche, die in der Corona-Pandemie von keinen oder nur geringen Umsatzeinbußen betroffen sind, von der Gutschein-Aktion ausgeschlossen, hierzu zählen der Lebensmittelhandel, die Baumärkte, Tankstellen, Apotheken und Drogerien.