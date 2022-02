Das Thing gibt die Bühne wieder frei

Das Jörg-Hegemann-Trio ist mit seinem "Boogie-Woogie-Express" am 16. April im Thing zu Gast. Foto: HP Dunke

LIMBURG - Nach erneuter Zwangspause öffnet das Thing wieder seine Türen und wird ab April das neue Programm starten. Alle Veranstaltungen bis einschließlich März sind der Pandemie zum Opfer gefallen, bei zweien war eine Verschiebung in die zweite Halbjahresspielzeit möglich.

Tina Teubner und Ben Süverkrüp (Klavier) haben für Sonntag, 3. April, ab 19 Uhr in ihrem Programm "Protokolle der Sehnsucht" die wehmütigsten Lieder, die betörendsten Gedanken und die schönste Musik zusammengetragen.

"Apocalypso, Baby!" heißt es am Sonntag, 10. April, ebenfalls ab 19 Uhr mit dem Singer-Songwriter Robert Griess. Ein satirisches Feuerwerk: scharfsinniges Stand-up, mitreißende Songs und rasante Dialoge. Der Samstag, 16. April, gehört dem Jörg-Hegemann-Trio. Der "Boogie-Woogie-Express" zischt ab 20 Uhr durchs Thing.

Die niederländische A-Cappella-Gruppe "Rock4" gibt am Samstag, 8. Mai, ab 20 Uhr ihr Konzert "Back to Basic". Zurück zu den Wurzeln.

Zusammen mit der lokalen Poetry-Ikone Kaddy Kupfer veranstaltet das Thing den zweiten Poetry Slam. "Der Kampf um die goldene Badewanne" findet am Samstag, 14. Mai, um 20 Uhr statt. Gesellschaftskritisch, lustig, poetisch, emotional und in keine Schublade zu stecken.

"Ham & Egg" präsentieren ihr zehntes abendfüllendes Programm am Samstag, 21. Mai, um 20 Uhr. Und der Titel spricht den beiden aus dem Herzen: "Aus Spaß verkleidet." Mit einem erfrischenden Showkonzept haben sich die beiden Vollblutkünstler in die erste Liga der deutschen Travestie gespielt.

Die letzte Veranstaltung vor der Sommerpause ist am 29. Mai. An diesem exklusiven Abend plaudern Christoph Maria Herbst und Moritz Netenjakob ab 19 Uhr nicht nur über ihre Leidenschaft für intelligenten Humor, sie geben dem Publikum auch jede Menge Kostproben der satirischen Schreibkultur. Der eine gehört zu den beliebtesten TV- und Kinoschauspielern in Deutschland. Der andere ist Bestseller-Autor und Kabarettist. Und beide haben viele Gemeinsamkeiten: Sie lieben feine Satire, den schnellen Rollenwechsel und Loriot.

Die Reservierung der Karten ist ab sofort über die Homepage des Things (www.thing-ev.de), über die E-Mail-Adresse thing1979@gmx.de oder telefonisch unter 01 51-64 73 21 78 möglich. Informationen zu den jeweils geltenden Corona-Regeln sind auf der Homepage des Things zu finden.