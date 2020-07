Den Minestabstand sichtbar machen

Die Poolnudel zeigt es: So viel Abstand müssen Autofahrer zu Radlern halten. Foto: ADFC Kreisverband Limburg-Weilburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg (red). Das ist so einfach wie sinnvoll: Eine schlichte Poolnudel soll bei der Aktion "Mehr Platz fürs Rad" des ADFC Limburg-Weilburg am Donnerstag, 30. Juli, das Bewusstsein für den nötigen Mindestabstand schärfen.

Die neuen Abstandsregeln der Straßenverkehrsordnung legen fest, dass Kraftfahrzeuge beim Überholen auf der Fahrbahn einen Mindestabstand zu Radfahrern, Fußgängern und E-Scootern halten müssen. Außerorts sind das mindestens zwei Meter, innerorts 1,5 Meter - eben die Länge einer Poolnudel.

Abstandsregelung

ist jetzt konkretisiert

Bisher war lediglich ein "ausreichender Seitenabstand" gefordert, die Konkretisierung der Abstände oblag der Rechtsprechung.

Die Neuregelung will der ADFC Limburg-Weilburg bei seinen "Poolnudel-Touren" veranschaulichen. Zu oft würden Radfahrender mit zu wenig Abstand überholt und so erheblich gefährdet. In unregelmäßigen Abständen wird der ADFC künftig einstündige Radtouren für kleine Gruppen anbieten, bei denen sich die Teilnehmer eine Poolnudel quer auf den Gepäckträger schnallen und so in den Straßen, die sie beradeln veranschaulichen, wie 1,50 Meter Abstand aussehen. Auf diese Weise sollen Autofahrer für das Thema sensibilisiert werden.

Auftakt dieser Poolnudel-Touren ist am Donnerstag, 30. Juli, in Limburg. Der ADFC lädt aller Radler ein, die mitfahren möchten. Gefahren wird in kleinen Gruppen. Treffpunkt ist um 17 Uhr in der Westerwaldstraße an der Bushaltestelle unter der Lahnbrücke in Limburg.

Die Missachtung des Mindestabstands beim Überholen von Radfahrern ist natürlich auch außerhalb Limburgs ein Problem. Deshalb sind weitere Poolnudel-Aktionen in Hadamar, Weilburg, Bad Camberg und an anderen Orten in Planung. Die Termine werden einige Tage vorher auch auf der Homepage www.adfc-limburg-weilburg veröffentlicht.