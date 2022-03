Den Vater mit Messer verletzt

Ein 31-Jähriger hat in einer Wohnung in Limburg seinen Vater und seinen Onkel angegriffen und dabei den Vater mit einem Messer verletzt. Symbolfoto: dpa

LIMBURG - Ein 31 Jahre alter Mann hat am Donnerstagmorgen, 24. März, in einer Wohnung im Offheimer Weg in Limburg seinen 51 Jahre alten Onkel mit einem Messer verletzt. Nach Angaben der Polizei war es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Mann, seinem Onkel und dem 58 Jahre alten Vater des Mannes gekommen. Gegen 8 Uhr war die Polizei zu der Wohnung gerufen worden. Dort seien der Onkel und der Vater gerade dabei gewesen, den 31-Jährigen in der Wohnung festzuhalten und augenscheinlich zuvor stattgefundene Angriffe zu unterbinden. Die Beamten nahmen den 31-Jährigen fest und legten ihm Handfesseln an. Gegen die Festnahme habe der Mann massiven Widerstand geleistet, sodass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Einsatzkräften und dem Angreifer kam. Der 31-Jährige wurde bei dem Vorfall ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann eine psychische Erkrankung des Beschuldigten nicht ausgeschlossen werden.