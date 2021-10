Der Antreiber hat vier Beine

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

So ein Hund ist eine praktische Sache. Wenn es gut läuft, hält er Wache, bringt die Pantoffeln und wärmt den Sessel vor. Ein selten durchdachter Aspekt der Hundehaltung im 21. Jahrhundert ist die tägliche Chance, die Natur fotografisch erleben zu können. Ganz ehrlich: Raffen Sie sich jeden Tag ein oder zwei Mal auf, um vor die Tür zu gehen, wenn Sie nicht jemand dazu anstiftet oder drängt? Diesen Job übernimmt der Hund zuverlässig. Wenn das mit einer brauchbaren Kamera ausgestattete Handy oder der echte Fotoapparat mitkommt, gibt es wunderbare Bilder. Claudia Pitz war mit gleich zwei Hunden unterwegs und betätigte den Auslöser im Wald von Odersbach unterhalb des Steinbruchs. Wenn auch Sie ein schönes Foto gemacht haben, senden Sie es uns gerne per Mail nebst ein paar Zeilen zum Motiv und Ihrem Wohnort an die E-Mail-Adresse

leserfoto-oberlahn@vrm.de zu. Wichtig ist dabei, dass Ihre Bilder hoch aufgelöst sind, im Querformat (auch beim Smartphone) sowie als jpg-Datei vorliegen. red/Foto: Claudia Pitz