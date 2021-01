Der nette Verschwörer von nebenan

Die Inzidenz im Landkreis Limburg-Weilburg ist am Sonntag erneut gesunken. Betrug der Wert am Vortag noch 196,1 so werden nun nur noch 162,5 bestätigte Neuerkrankungen innerhalb von sieben Tagen je 100 000 Einwohner gemeldet. Damit liegt die Inzidenz erneut unter dem Schwellenwert von 200, ab dem hessenweit die Eskalationsstufe "schwarz" gilt.

1358 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne.

Es gibt einen weiteren Corona-Todesfall, zuletzt im Krankenhaus Weilmünster. Damit gibt es bislang 152 Corona-Tote.

In den Krankenhäusern des Landkreises befinden sich aktuell 67 Corona-Infizierte, 50 Personen im Normalpflegebett und 17 im Intensivbett.