Design Award für Henkes-Doku

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - (red). Die Graphic Documentary „Und wenn die Wahrheit mich vernichtet“ über den Seligen Pater Richard Henkes hat den dritten Platz beim European Design Award gewonnen. Das Berliner Künstlerduo „DrushbaPankow“ hatte die Geschichte des Pallottinerpaters passend zur Seligsprechung im vergangenen Jahr in einem „Art Comic für Erwachsene“ gestaltet.

Die European Design Awards, kurz ED-Awards, werden von einem Verbund europäischer Fachmagazine organisiert und prämiert. In der Jury sitzen Journalisten und Design-Kritiker von 15 europäischen Design-Magazinen. Die Documentary konnte die Jury überzeugen und belegte den dritten Platz in der Kategorie „Book & Editorial Illustration“.

Frische Formate für junge Menschen

„Wir freuen uns sehr über die international renommierte Auszeichnung und sind glücklich, dass wir wohl mit Format, Thema und Illustrator den richtigen Riecher gehabt haben“, erklärt Martin Ramb, Leiter der Abteilung Religionspädagogik, Medien und Kultur im Bistum Limburg. Er hatte die Idee, Henkes’ Geschichte in einer Graphic Documentary zu gestalten und ist gemeinsam mit Andreas Thelen-Eiselen Herausgeber der Publikation. „Als Eulenfisch-Redaktion sehen wir uns durch die Auszeichnung auf dem richtigen Weg, in Zukunft weiter auf Qualität und frische Formate zu setzen. So erreichen wir auch Menschen jenseits des Kirchturms.“

Ramb, der Chefredakteur der Limburger Magazins „Eulenfisch“ ist, sei ziemlich schnell klar gewesen, dass „wir einen Märtyrer der NS-Zeit unbedingt in einer unverbrauchten Sprache den Menschen von heute, vor allem auch der jungen Generation, näherbringen müssen.“ Auf die Künstler Alexandra Kardinar und Volker Schlecht – gemeinsam „DrushbaPankow“ – sei er gekommen, da diese schon einmal ein Cover für den Eulenfisch entworfen haben.

In der Graphic Documentary, die eine Unterform der literarischen Gattung „Graphic Novel“ ist, geht es vor allem um die letzte Lebensphase des „Märtyrers der Nächstenliebe“, Richard Henkes. Durch Rückblenden bekommt der Leser zudem einen Einblick in die verschiedenen Lebensabschnitte des Pallottinerpaters. Das Storyboard und die Illustrationen stammen von Volker Schlecht, die Kolorierungen von Alexandra Kardinar.

Mittlerweile sind dazu passend eine Lehrerhandreichung und auch eine Schülerausgabe mit Zusatzinformationen für die Arbeit im Unterricht herausgegeben worden. Die Graphic Documentary, die Lehrerhandreichung und die Schülerausgabe sind beim Verlag des Bischöflichen Ordinariats (verlag.bistumlimburg.de) und beim Pallotti-Verlag (www.pallotti-verlag.de) erhältlich.