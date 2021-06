Deutscher Mobilitätspreis geht nach Brechen

Die Beladung der Güterzüge zu optimieren und damit Kosten im Betrieb zu senken - dafür hat Protostellar aus Brechen den Deutschen Mobilitätspreis erhalten. Symbolfoto: Soeren Stache/dpa

BRECHEN/BERLIN - Das Projekt "Der digitale Container auf der Schiene" der Protostellar GmbH aus Brechen kann sich kann sich über die Auszeichnung im Deutschen Mobilitätspreis 2021 freuen: Transparente Informationsflüsse helfen, Beladungen der Güterzüge zu optimieren und Kosten im Betrieb zu senken. Damit soll der Anteil der Schiene am Güterverkehr Deutschlands signifikant gesteigert werden können.

"Gemäß des Jahresmottos ,Intelligent unterwegs: Daten machen mobil.' beweist das prämierte Projekt, wie das Datennutzen, -teilen und -veredeln dabei hilft, Mobilität noch sicherer, effizienter und nachhaltiger zu gestalten", heißt es in der Begründung der Jury. Die Auszeichnung wurde mit Preisgeldern im Gesamtwert von 7000 Euro dotiert.

"Daten sind der Schlüssel für eine moderne Mobilität. Intelligent genutzt und verknüpft sorgen sie dafür, dass wir künftig noch effizienter, klimafreundlicher und zugleich komfortabler unterwegs sind. Die Teilnehmer des Deutschen Mobilitätspreises 2021 zeigen uns, wie das gehen kann", erklärte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) und des Vereins "Deutschland - Land der Ideen" ergänzte: "Wir freuen uns über die rege Beteiligung am Deutschen Mobilitätspreis auch in diesem besonderen Jahr. Die Bandbreite der eingereichten Projekte zeigt, dass die Wirtschaft in Deutschland gute Ideen hat und eine starke digitale Innovationskraft besitzt. Dies ist wichtig, um auch künftig im internationalen Wettbewerb bestehen zu können."

Mit 263 Einreichungen haben sich Unternehmen, Start-ups, Forschungseinrichtungen und Vereine um die Auszeichnung beworben. Eine unabhängige Jury aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Politik wählte die zehn besten Projekte, den Gewinner des Sonderpreises und die drei Gewinner des Ideenwettbewerbs aus.