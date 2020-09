Deutscher Umweltpreis geht an Limburger Blechwarenfabrik

Innovatives Team: Die Geschwister Trappmann führen die von ihnen geleitete Blechwarenfabrik Limburg mit 320 Beschäftigten mitmoderner Digitalisierung zu mehr Energie- und Ressourceneffizienz und werden dafür mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet. Der Bundespräsident wird den Preis am 25. Oktober überreichen. Foto:Michael Heindrich/Blechwarenfabrik

Limburg (red). Die Geschwister Annika (28) und Hugo Sebastian (37) Trappmann sind Geschäftsführer der Blechwarenfabrik Limburg. Sie setzen auf Nachhaltigkeit. Dafür wird das Unternehmen in diesem Jahr mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet. Das teilte die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) am Mittwoch mit. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird den Preis am 25. Oktober im Hannover Congress Zentrum überreichen.

Die Blechwarenfabrik teilt sich den insgesamt auf 500 000 Euro dotierten Preis mit dem Klima-Ökonom Prof. Dr. Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung.

Energie- und Ressourceneffizienz im Klimaschutz durch High Tech-Digitalisierung hat sich die Blechwarenfabrik auf die Fahnen geschrieben. Diese Leistung würdigt die Deutsche Bundesstiftung Umwelt mit dem Preis. "Die ergriffenen Maßnahmen gehen weit über das übliche Maß hinaus und sind als Best Practice Beispiel richtungsweisend für viele andere produzierende Branchen", sagt DBU-Generalsekretär Alexander Bonde.

Seit mehr als zehn Jahren zähle die Blechwarenfabrik Limburg mit ihren 320 Beschäftigten zu den führenden nachhaltigkeitsorientierten Unternehmen in Deutschland, so Bonde. Insbesondere bei der Energie- und Ressourceneffizienz setze das Unternehmen Maßstäbe. Der aktuell laufende Umzug in den Neubau werde dabei nicht nur genutzt, um die Produktion noch stärker zu digitalisieren, sondern auch, um alle Betriebsabläufe und Technologien in den Blick zu nehmen und zu verbessern. Dafür seien Maschinen und Werkzeuge selbst entwickelt sowie intelligente Wärme- und Beleuchtungssysteme verbaut worden. Außerdem werde Solarstrom vom eigenen Dach für viele Prozesse genutzt. Mit dem neuen Gesamtkonzept stoße das Familienunternehmen im Jahr etwa 2600 Tonnen Kohlenstoffdioxid weniger aus und spare rund 100 Tonnen Weißblech ein.

Der Grundstein für diese Entwicklung sei bereits vom Vater, Gesellschafter und ehemaligen Geschäftsführer Dr. Hugo Trappmann und der Gesellschafterfamilie Hempel gelegt worden. "Mit unserem Neubauprojekt haben wir uns ehrgeizige Ziele gesteckt und viele Herausforderungen bewältigt", sagt Annika Trappmann. Das Unternehmen habe ein "Business Intelligence System" (BI) aufgebaut. Darin würden alle Daten gesammelt und so verarbeitet, dass durch das Auswerten die Effizienz gesteigert werde.

Umgang mit Ressourcen systematisch verbessert

Bonde: "Die jungen Geschäftsführer haben in ihrem Unternehmen den Umgang mit Ressourcen seit Jahren systematisch verbessert. So können durch selbst entwickelte Maschinen die Metallbehälter mit weniger Abfall hergestellt werden." Außerdem sei eine neue Technologie zum Beschichten der Oberflächen von Weißblech entwickelt worden, sodass auf einen der beiden traditionellen Gasöfen mit hohem Energieverbrauch verzichtet werden könne. In allen Gebäuden werde die Abwärme aus den industriellen Prozessen sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen genutzt. Hugo Sebastian Trappmann: "Zusammen mit unserem Team haben wir viel Herzblut und Engagement in das Entwickeln neuer Maschinen gesteckt. Denn wer selber Tag für Tag eine bestimmte Arbeit macht oder mit einer Maschine arbeitet, kann am besten beurteilen, wie man sie noch verbessern kann."

Etwa ein Drittel des in der Fertigung genutzten Stroms kommt laut Trappmann direkt vom eigenen Dach. Die Solarmodule an allen Standorten des Unternehmens erzeugen etwa so viel Strom, wie 450 Familienhaushalte pro Jahr verbrauchen. Im Aufbau befindet sich zudem eine Steuerung, die besonders energieintensive Prozesse dann in Gang setzt, wenn viel Energie produziert werde. Ein Monitoring-System erlaube jederzeit Einblicke in den Verbrauch der Anlagen. Bonde: "Das Unternehmen zeigt, dass ein mittelständischer Betrieb nicht zwingend auf wenig flexible oft kaum passende Standardlösungen angewiesen ist, sondern mit eigenen Ideen und Engagement viel erreichen kann."

Die junge Geschäftsführung beweise, "dass sich Energie- und Ressourceneffizienz auch wirtschaftlich lohnen. Denn neben dem Material und Kohlendioxid wird zusätzlich Geld gespart." Der umweltbewusste Grundstein werde konsequent weiterentwickelt.