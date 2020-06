Die Aktivisten sind zurück in Limburg

Am Limburger Bahnhof setzen sich die rund 50 Teilnehmer der Demonstranten von Fridays for Future in Bewegung. Foto: Klaus-Dieter Häring

LIMBURG. In Zeiten der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Schließung von Schulen ist es auch ruhiger geworden um die Bewegung Fridays for Future. Veranstaltungen über das Internet hatten im lokalen Bereich nicht denselben Effekt wie die Treffen, die in der Vergangenheit auf Straßen und Plätzen stattgefunden haben.

Dies ließ sich nun an der ersten öffentlichen Veranstaltung am Freitag ablesen, die wieder mit rund 50 Teilnehmern vom Bahnhof in Limburg gestartet wurde. "Um die Abstandsregeln einzuhalten", erklärte eine Teilnehmerin, habe man die Demonstration "auf das Fahrrad" verlegt. Gleichzeitig wurde das Motto mit dem Zweirad verbunden; es lautete "Fahrrad fahren - statt Autobahnen bauen".

Auffallend viele, die schon das Schulalter überschritten haben, waren unter den Teilnehmern. Sie alle wurden vor dem Start über den Hintergrund dieser Fahrradaktion aufgeklärt. Es ging dem Veranstalter darum, auf die miserable Situation für Fahrradfahrer in Limburg hinzuweisen. Die Stadt solle mehr Radwege bauen und ihre Bürger, wann immer möglich, auf öffentliche Verkehrsmittel ausweichen. Danach ging es gemeinsam auf die fast sechs Kilometer lange Strecke durch die Straßen von Limburg.