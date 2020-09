Die eigene Geschichte bewahren

Im Dorfmuseum gibt es auch eine typische Schlafkammer zu sehen, wie man sie früher in den Häusern fand, mit schlichter Schlafstatt, Kinderbett und Wäschekommode. Foto: Geschichtsverein Münster

Selters/Ts.-Münster (red). Ein schmales Bett, eine kleine Kommode mit Wäsche, ein Kinderbett - eine typische Schlafstube wie sie früher in den Häusern in Münster überall zu finden war. Jetzt hat sie im Museum des Ortes ihren Platz. Auch die Traditionen im Ort, denkwürdige Ereignisse, historische Begebenheiten, möchte der Geschichtsverein Münster für die Nachkommen bewahren. In diesem Jahr feiert der Verein sein 25-jähriges Bestehen.

Am 21. März 1995 fand die Gründungsversammlung statt. Fast exakt 25 Jahre später erlebt Deutschland den Corona-Lockdown - eine Feier zum Vereinsjubiläum ist nicht möglich. Das soll aber im kommenden Jahr nachgeholt werden.

Wie alles begann: 1987 begann eine kleine Gruppe heimatgeschichtlich Interessierter mit den Vorarbeiten für ein Museum. Lothar Nahm (†) und Horst Fink (†) waren treibende Kräfte. Ab 1989 beteiligten sich dann zahlreiche ehrenamtliche Helfer am Ausbau der geplanten Heimatstube.

Im August 1991 eröffnete Lothar Nahm die Heimatstube, die damals nur aus zwei Räumen im Alten Rathaus bestand. Nach weiteren dreieinhalb Jahren Vorbereitung, kurz nach der 800-Jahr-Feier, konnte dann im März 1995 der Geschichtsverein Münster aus der Taufe gehoben werden.

Von 1996 bis 1998 wurde das frühere Ökonomiegebäude ausgebaut und in das Museum eingegliedert. Im Laufe der ersten Jahre wuchs die Anzahl der Ausstellungsstücke schnell, das Dorfmuseum brauchte immer Platz. So wurden in den folgenden Jahren nach und nach weitere Ausstellungsräume geschaffen und ein Anbau an das Wirtschaftsgebäude errichtet. Sämtliche Bauarbeiten erledigten Vereinsmitglieder mit Unterstützung der Gemeinde zum größten Teil in Eigenleistung.

2011 bis 2013 wurde das frühere Schulhaus (Altes Rathaus) im Rahmen der Dorferneuerung vollständig ausgeräumt und fachgerecht renoviert, ebenfalls mit einem enormen Einsatz der Vereinsmitglieder und der Münsterer Bürger. Im August 2013 wurde das umgestaltete Museum im Haupthaus feierlich wiedereröffnet. Das gesamte Obergeschoss gehört seit 2013 zum Museum.

Im Museum selbst mit Federkiel und Tinte schreiben

Seither haben zahlreiche Personen, Gruppen, Schulklassen und KiTa-Kinder das Museum besucht. Mehr als 1000 Gegenstände und Fotos gibt es dort zu sehen. Und: Die Besucher können auch selbst aktiv werden, beispielsweise beim Waschen, Butterstoßen, Schreiben mit Federkiel und Tinte, dem Schärfen der Messer, Spinnen und Weben. Hilde Faß (†) und Gertrud Raab (†) erklärten immer wieder mit Begeisterung und großer Geduld das Spinnen von Schafwolle am alten Spinnrad. Heute übernimmt Ulrike Vonthron diese Aufgabe. Im Winter 1999/2000 hat Hansjürgen Weeber einen Webstuhl gebaut, an dem seine Frau Gertrud schon vielen Besuchern das Weben erklärt und vorgeführt hat.

Viele alte Geräte und Ausstellungsstücke haben die Vereinsmitgliedern liebevoll und in mühevoller Kleinarbeit gesäubert und aufgearbeitet, sodass sie zum großen Teil wieder funktionstüchtig sind.

Besonders stolz ist der Geschichtsverein auf die Ausstellung zum Eisenerzbergbau, der die Menschen in Münster jahrzehntelang beschäftigt und geprägt hat. Helmut Eichert (†), selbst viele Jahre als Steiger auf der Grube tätig, hatte die Ausstellung erarbeitet und zusammengestellt hat.

Neben Vorträgen zu geschichtlichen Themen, beispielsweise zur Geschichte der Juden in Münster, lädt der Verein auch immer wieder zu kulturellen Veranstaltungen wie Autorenlesungen ein.

Zusammen mit den Laubustaler Wanderfreunden haben die Hobbyhistoriker an mehreren Festzügen benachbarter Orte teilgenommen. In Zusammenarbeit mit dem Gesangverein "Harmonie 1842" hat es gemeinsame Veranstaltungen wie die Serenadenabende gegeben.

Auch bei den beiden von der Kirchengemeinde organisierten Trinitatisfesten in Münster war der Geschichtsverein dabei und präsentierte das Dorfmuseum ebenso wie alte Handwerkskunst.

Viele Sonderausstellungen wie zum Beispiel die Puppenausstellung oder die Ostereiausstellung ziehen immer wieder zahlreiche Besucher an.

Auch Museumsführungen bei Vereins- und Dorffesten wurden und werden immer wieder durchgeführt. Bei heimatgeschichtlichen Wanderungen durch das Dorf und die Gemarkung werden viele historische Erkenntnisse zusammengetragen oder aufgefrischt. Bei jährlichen Erzählnachmittagen wird über viele fast vergessene Ereignisse und Arbeiten berichtet, und schöne alte Mundartausdrücke werden für die Nachwelt erhalten.

Aus den Erzählnachmittagen entstanden 2005 schließlich die "Meesterer Verzählercher" und danach auch die "Meesterer Geschichtcher", die seit 2006 jährlich über Begebenheiten aus der Münsterer Geschichte und der Region berichten.

Auch in diesem Herbst soll wieder ein neuer Band der "Meesterer Geschichtcher" herausgegeben werden - dann unter anderem mit einem Bericht zum 50. Jahrestag der Schließung der Grube Lindenberg.